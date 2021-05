El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó este lunes de "idiotas" a los ciudadanos que respetan el distanciamiento social y las cuarentenas para evitar el contagio de coronavirus, al reivindicar la multitudinaria marcha de ayer organizada en Brasilia por empresarios ruralistas, en la que participó.

Con la imagen del mandatario cayendo en picada, su escenario de cara a la reelección el 2022 está lejos de ser óptimo.

A pesar de esto, volvió a expresar su postura negacionista ante las recomendaciones científicas de distanciamiento social, en tanto que una comisión del Senado investiga su gestión durante la pandemia.





"El agro no paró de trabajar. Hay algunos idiotas, los que dicen que hay que quedarse en casa. Hay algunos idiotas que hasta hoy están dentro de casa. Si el campo se hubiera quedado en casa, ese que se quedó en casa hubiera muerto de hambre, ese idiota se hubiese muerto de hambre. Se quejan de todo", afirmó el jefe del Estado.

y no hizo más que denunciar posibles fraudes futuros desde la semana pasada, cuando un sondeo de la consultora Datafolha le adjudicó en primera y segunda vuelta la victoria al ex mandatario y líder opositorBolsonaro sostuvo ayer ante miles de personas que no usaban barbijo en Brasilia quesi no se aprueba el proyecto para imprimir el voto de las urnas electrónicas que funcionan desde 1996.Según el sondeo de Datafolha,El mandatario viene amenazando desde marzo con usar el Ejército para romper las cuarentenas en estados y municipios, pero como respuesta tuvo la renuncia de los jefes de las tres armas, que se negaron a encolumnarse con el ala militar del Gobierno,

La investigación del Senado pone en jacque a Bolsonaro



Bolsonaro se encuentra políticamente bajo asedio debido a que la comisión investigadora del Senado reveló que el Gobierno apostó en un remedio al que intentó darle un matiz milagroso llamado cloroquina, un antipalúdico, para que la población no respete las cuarentenas de estados y municipios.



Esta semana, la comisión también tendrá más información para su investigación sobre el rol del Gobierno en la pandemia, con la declaración, mañana, del excanciller Ernesto Araújo.

El ex canciller Ernesto Aráujo declará sobre el rol del gobierno brasileño en el manejo de la pandemia.



Admirador público del expresidente estadounidense Donald Trump, otro negacionista del coronavirus, Araújo encabezó hasta el mes pasado un frente antichina inédito que provocó colisiones con el envío de insumos para el envasado de vacunas CoronaVac y AstraZeneca en Brasil.

El Gobierno le otorgó un habeas corpus a Pazuello para que no sea obligado a declarar contra sí mismo.

El miércoles, se espera el testimonio más esperado ante la comisión del Senado, el del general, ministro de Salud de mayo de 2020 hasta abril pasado,El Gobierno presentó ante la Corte Suprema que





El caso hizo bajar sensiblemente la imagen pública del Ejército, cuyos excomandantes y generales retirados forman parte del ala militar de la gestión.

El Senado investiga si existieron políticas paralelas comandadas por empresarios, el hijo concejal de Bolsonaro y su administrador de redes,, para tratar la pandemia sin los expertos del Ministerio de Salud.El relator de la comisión,, un opositor del ala desarrollista del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), calificó el domingo de "miliciano" al senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, que su vez lo llamó "canalla" en la sesión.