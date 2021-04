La pandemia del coronavirus sigue azotando fuerte a varios países del mundo y es por eso, que se comienzan a tomar nuevas medidas para tratar de contenerla.

Con el reclamo global por la falta de vacunas, los diferentes gobiernos establecieron una serie de restricciones para evitar la propagación del virus.

El presidente Alberto Fernández analiza en Argentina el impacto de las restricciones que se aplicaron en los últimos 10-15 días para ver qué decisiones tomar, teniendo en cuenta que no bajan los 25.000 contagios por día y tampoco se descarta el regreso a la fase 1 si no hay otra salida.

El pasado 10 de abril se reveló que la mayoría de las clínicas privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos se había quedado sin lugar en sus Unidades de Terapias Intensivas.

Algunas tenían el 95% de ocupación y otras el 90%. Los sanatorios IADT, Británico, Italiano, Güemes, Alemán, Los Arcos, La Trinidad, Mitre y Cemic no tenían lugar para internar cuadros graves en los cuidados intensivos, teniendo inclusive que derivar pacientes a Provincia de Buenos Aires.

Ante esto, la Casa Rosada eliminó las actividades recreativas, sociales, culturales y deportivas. Pero los casos subieron, hasta tal punto que el tanto Axel Kicillof, gobernador de la Provincia como Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de CABA ordenaron el día 21 y 22 respectivamente suspender las operaciones quirúrgicas que no sean de urgencia por 30 días.

Y además se da la pelea entre Nación, CABA y Provincia por la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece en la Corte Suprema de Justicia la decisión de mantener el Decreto de Necesidad y Urgencia o declarlarlo inconstitucional.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció durante este lunes 443 personas murieron y 18.793 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 62.087 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.879.677 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 5.036 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 67,7% en el país y del 76,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Hay preocupación por la situación sanitaria en el país tras el crecimiento de casos de Covid-19.

Uruguay no adoptará nuevas medidas para restringir la circulación

En Uruguay, Luis Lacalle Pou aseguró que su administración no adoptará nuevas medidas para restringir la circulación en el país, pese a la suba de contagios e insistió con la necesidad de apelar a la conducta individual de los ciudadanos y adelantó que está en análisis si las clases volverán el próximo 3 de mayo como pensaron en un principio.

"La movilidad puede ser laboral o recreativa, queremos optimizar los tiempos; en caso contrario, hubiéramos establecido cuarentena y toque de queda, como pidieron varios partidos políticos, pero no somos partidarios de eso, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones", expresó Lacalle Pou.

El mandatario uruguayo, tras recibir la segunda dosis de sinovac, le contestó a los diferentes sectores de salud y científicos que le pidieron reducir más la circulación. "Más medidas no. Todos sabemos que depende mucho de las conductas particulares el reducir la movilidad. Las medidas están tomadas", acotó tras recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Lacalle Pou evaluó que el grave cuadro sanitario "se revierte con la vacunación, con el cuidado personal, y con la llegada rápida a la internación y los tratamientos" y especuló con la chance de que quienes se apliquen la segunda dosis "puedan moverse más libremente".



"Está todo a estudio. Hace muchos meses hablé del pasaporte Covid, porque el mundo iba para ahí. Es un tema que puede tener algunas aristas discutibles. Empiezan a jugar temas de derecho de admisión, de aforos. Veremos cómo se va desarrollando. Quizás quienes se den la segunda vacuna puedan moverse más libremente. Lo estamos estudiando", reseñó, según sitios de diarios de Montevideo.



Uruguay atraviesa una compleja situación por una marcada suba de casos y un sistema sanitario al borde del colapso. Desde el inicio de la pandemia, el país contó 184.865 positivos, de los que 28.050 tienen la enfermedad activa y 531 están en “cuidados críticos”, según la información oficial. Hubo 2.326 muertos.

Chile anuncia una reducción de las restricciones debido a la baja de contagios

El gobierno de Chile anunció este lunes que a partir de este jueves reducirá las restricciones vigentes en siete barrios de Santiago, debido a una disminución de los contagios de coronavirus, mientras prorrogó por todo mayo el cierre de las fronteras del país.



“Las comunas de Independencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa avanzan de cuarentena a fase dos de transición”, afirmó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en conferencia de prensa.

NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del jueves 29 de abril a las 5:00 horas, las siguientes comunas avanzan a #Transición.



Para más información, visita https://t.co/Ovn2CfAVnK



Los siete barrios mencionados están en el noreste de la capital.



A diferencia de la cuarentena, la fase de transición permite que de lunes a viernes las personas puedan salir a la vía pública sin necesidad de un permiso especial.

A partir del jueves siete barrios tendrán menos restricciones en Santiago.



Paraguay saca a la calle militares y policías para controlar el cumplimiento de las nuevas medidas

Las autoridades de Paraguay informaron que tropas militares y de la Policía Nacional trabajarán juntos en puntos de control y patrullajes para garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas para mitigar la propagación del coronavirus, en momentos en que el sistema hospitalario se encontraba al borde de sus capacidades y las críticas al Gobierno de Mario Abdo Benítez se multiplicaban en redes sociales.



El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, advirtió que la situación sanitaria del país es complicada, por lo que se debió recurrir a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y no descartó la participación de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas.



"La situación está muy difícil y estas medidas sanitarias nos obligan a recurrir también a otras fuerzas operativas; se estará poniendo todo el esfuerzo en los controles, principalmente en zonas de Asunción y el Departamento Central", añadió Giuzzio, según el diario Última Hora.



A partir del martes y hasta el 10 de mayo regirá una restricción de desplazamiento en 59 ciudades que están en nivel rojo por la cantidad de casos de Covid-19, entre ellas la capital, Asunción, y casi todas las del aledaño Departamento Central, epicentro del brote de coronavirus en el país y donde más se siente el colapso hospitalario.

Militares y policías controlarán el cumplimiento de las nuevas restricciones en Paraguay.





De acuerdo con Giuzzio, en caso de incumplimiento se labrará un acta que se remitirá a la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, donde se abrirá un sumario y se impondrán las multas o sanciones que "oportunamente van a ser puestas a conocimiento de la ciudadanía".



Las nuevas restricciones llegan en momentos en que Paraguay atraviesa su peor situación epidemiológica desde el inicio de la pandemia de Covid-19.



Según el ministro de Salud, Julio Borba, los números de pacientes internados en terapia intensiva y en salas de internación normal siguen siendo "muy altos" y hay una saturación de casi el 100% en la mayoría de los centros asistenciales en el sector público y privado.



Ante el inminente colapso del sistema sanitario, las autoridades decidieron comenzar a derivar pacientes infectados a sitios donde antes se desarrollaban otro tipo de actividades médicas.



En la misma línea, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, informó que en Paraguay se superó "la barrera de los 3.000 internados y hay 500 camas de terapia ocupadas", una situación que se replica en otros países del Cono Sur.



"Brasil en una meseta alta de casos también, Uruguay sigue aumentando, la Argentina también está arrancando un repunte de casos, Chile también, quizás Bolivia viene después de una ola con menos casos, pero en líneas generales, por lo menos en los dos últimos meses, hay una tendencia de todos los países del Cono Sur al aumento", detalló Sequera.



Las restricciones pusieron en el ojo de la tormenta a Abdo Benítez, que fue duramente criticado en redes sociales.

Las nuevas medidas también hicieron eco en el sector gastronómico, que afirmó que no podrá hacerle frente nuevamente a las restricciones, ya que el 70% de los ingresos del sector se produce en horario nocturno.



Mientras tanto, el país esperaba para esta noche el segundo arribo de vacunas a través del mecanismo Covax, con 134.400, y 100.000 unidades de Covaxin donadas por India, también por segunda vez.



Paraguay requiere siete millones de vacunas contra el coronavirus y hasta el momento adquirió casi 4,3 millones de dosis mediante Covax con el primer envío.



Desde el inicio de la pandemia de coronavirus y hasta anoche, Paraguay totalizaba 265.296 contagios y 5.802 personas fallecidas, según el último informe del Ministerio de Salud.



Actualmente, 41.809 personas están cursando la enfermedad, de los cuales 3.043 están internados y 521 están en Terapia Intensiva.

Bolsonaro deriva las restricciones a cada uno de los gobernadores regionales en Brasil

Brasil se convirtió la última semana en el país con la mayor tasa de mortalidad por covid-19 de América, y el Gobierno, presidido por Jair Bolsonaro, continúa atacando las medidas de cuarentena establecidas por los Ejecutivos regionales.

Con este triste marca, supera a Perú, con 174 fallecimientos por cada 100.000, y Estados Unidos, con 172 muertes por cada 100.000.

Además, registra ya 14,3 millones de contagios y 389.000 muertes,con medias superiores a los 2.500 fallecimientos al día durante varios períodos en marzo y abril.

La jornada más difícil de la reciente ola de contagios se produjo el pasado 8 de abril, cuando fueron registrados 4.249 fallecimientos, y ayer fueron 3.076.

Esa semana se contaron más de 15.000 víctimas en un país en el que los hospitales están saturados. Los cementerios de San Pablo, la urbe más afectada, comenzaron a realizar entierros masivos por la noche, debido a la incapacidad de darles sepultura a los muertos solo de día y llegaron a abrirse 600 fosas diarias en los camposantos de la capital paulista.

La situación del coronavirus en Brasil es alarmante y las restricciones tomadas por cada Gobernador según sus necesidades, no alcanzan.

Esos días se produjo incluso escasez de fármacos sedantes en los hospitales, necesarios para la intubación, hasta el punto de que en Río de Janeiro llegó a utilizarse material veterinario para evitar que los pacientes despertasen en pleno tratamiento con oxígeno.

La jornada más difícil de la reciente ola de contagios se produjo el pasado 8 de abril, cuando fueron registrados 4.249 fallecimientos, y ayer fueron 3.076. Esa semana se contaron más de 15.000 víctimas en un país en el que los hospitales están saturados.

La comunidad médica achaca la actual crisis brasileña a las nuevas variantes del coronavirus diseminadas por todo el país, y también a la negativa del Gobierno a establecer cuarentenas.

Preocupa especialmente la cepa P1, surgida a finales del 2020 en la ciudad amazónica de Manaos y 2,4 veces más transmisible, que puede esquivar a los anticuerpos de infecciones anteriores y parece afectar a más jóvenes que otras variedades.

Los Gobiernos regionales sí han establecido medidas de confinamiento, a las que el Ejecutivo federal se ha opuesto relajándolas, eso sí, en cuanto la ocupación de las ucis desciende por debajo del 85 %.

La esperanza está puesta en la vacuna, pero, después de varios retrasos, el Gobierno está por debajo de su meta de administrársela a un millón de personas al día.

Hasta el momento les puso al menos una dosis, a 35 millones de personas, y se ha inmunizado con la pauta completa a 9,68 millones de personas, el 4,6 % de los brasileños.

Estados Unidos y las recomendaciones para no viajar al 80% de los países del mundo

Chad, Kosovo, Kenia, Brasil, Argentina, Haití, Mozambique, Rusia y Tanzania son algunos de los países que ya formaban parte de la lista Do Not Travel, con la recomendación del Departamento de Estado de que era mejor no visitarlos.

Ahora ese listado, formado inicialmente por 34 países, pasará a 130, dado que este organismo, equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores, considera que el riesgo ha aumentado en prácticamente todo el mundo.

La Casa Blanca no ha dicho hasta cuándo estarán vigentes las nuevas recomendaciones ni cuándo podría empezar a suavizar las restricciones en los viajes internacionales.

Joe Biden apuesta por la vacunación masiva y el comportamiento individual de los estadounidenses.

Con casi el 65 % de su población con, por lo menos, una dosis y el récord de 2.6 millones de personas inoculadas en una semana, cerca de 13 estados ya permiten el acceso a turistas extranjeros a sus planes de vacunación.

Y si bien los estadounidenses totalmente vacunados contra el coronavirus están habilitados a viajar dentro del territorio nacional con "bajo riesgo", la directora de los CDC, Rochelle Walensky, desaconsejó esos traslados internos debido a que todavía siguen siendo elevados los casos positivos.

Colombia apuesta a un toque de queda para bajar los casos en Bogotá, Cali y Medellín

Colombia sigue afrontando el tercer pico de la pandemia del coronvirus y ante el incremento de los casos de contagio, fallecidos en las diferentes ciudades y la alerta roja en la que se encuentran las Unidades de Cuidados Intensivos, los distintos mandatarios del país tomaron medidas para frenar esta situación como los toques de queda y otras restricciones.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el último domingo que la capital del país entró en alerta roja general por el incremento de contagios con COVID-19 y afirmó que ocupación de unidades de cuidado intensivo es del 91%.

Debido a la situación, se suspendió el retorno gradual a la presencialidad en jardines, colegios y universidades públicos y privados hasta el 9 de mayo.

Las bebidas alcohólicas sólo podrán comprarse a través deliverys, además de mantenerse el toque de queda a las 8 de la noche, aunque los comercios deberán cerrar a las 7 y se continúa con la denominada "4x3", por lo cual podrán estar abiertos 4 días a la semana, pero deberán cerrar.

En el Decreto 157 pueden conocer en detalle las nuevas medidas de cuidado que tomaremos a partir de hoy y que nos ayudarán a salir de este agresivo tercer pico de la pandemia. #BogotáEnAlertaRoja

Medelín está atravesando por momentos críticosy por eso que este fin de semana, el gobernador LuisFernado Suárez, anunció nuevas medidas para afrontar el tercer pico. Habrá toque de queda la próxima semana los días lunes, martes y miércoles entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. En Cali la situación es similar y se cumplen los mismos horarios para el toque de queda. Hemos ampliado la capacidad instalada para atender a pacientes con cuadros severos, ampliado la capacidad diagnostica y hacemos sistemáticamente examenes, instalado Megacentros para vacunar, hemos tomado medidas restrictivas. Ahora necesitamos de usted. Le pedimos responsabilidad

Perú reabre hasta los casinos a pesar del alto nivel de contagios

El Gobierno peruano realizó modificaciones en el listado de actividades permitidas dentro de las zonas con nivel de alerta extrema por la pandemia de la COVID-19.

Desde esta jornada, se permitirán las actividades en templos, gimnasios y casinos, ante la necesidad de reactivar la economía.

En el nivel de alerta “moderado”, los casinos y las salas de tragamonedas podrán atender con una capacidad de aforo de hasta el 50%, lo que amplía las restricciones previas del 40%. Respecto al nivel de alerta “alto”, las salas de juego tendrán un aforo máximo del 40%, antes era del 30%.

En el nivel de alerta “muy alto”, los casinos y tragamonedas podrán atender al 30% de su capacidad; y por último, en el nivel de “alerta extremo” -Lima y Callao, por ejemplo-, los casinos y salas de máquinas tragamonedas, junto a los gimnasios, cines y locales de artes escénicas, podrán operar con un máximo del 20% de su aforo, al igual que las tiendas en general, centros comerciales, galerías, Templos y lugares de culto.

Esta decisión realza la importancia que tiene para el Gobierno la reactivación económica ante la crisis, ya que por ejemplo las tiendas de abastecimiento de productos básicos, los supermercados y las farmacias pueden abrir sólo al 40% de su capacidad. Los restaurantes y afines, sólo al 30%.

Perú reabre los casinos a pesar del notable crecimiento de contagios de coronavirus.

Cabe mencionar que las restricciones aplican de lunes a sábados, e incluyen un toque de queda entre las 21:00 horas y las 4:00 de la madrugada, ya que los domingos deberán permanecer cerrados todo el día.

Perú atraviesa su peor momento de la pandemia, con un deceso cada 5 minutos. El temible ritmo se debería a un aparente relajo de las medidas de prevención, y a que la variante brasileña del COVID-19 está acelerando los contagios en esta prolongada segunda ola.

Se probaron casi todas las medidas aplicadas para mitigar la pandemia: cuarentena estricta, cierre de fronteras, toques de queda, uso obligatorio de mascarillas y barbijos, entre otras, nada parece detener el avance de los contagios, que ha provocado oficialmente la muerte de más de 58.000 personas en un año.

En lo que va de abril, el Ministerio de Salud ha reportado la muerte de casi 6.000 personas, lo que supera a los fallecidos de febrero pasado, 5.500 personas por COVID-19.

Turquía desespera y aplica una "cuarentena total"

El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que comenzará el "cierre total" en todo el país del 27 de abril al 17 de mayo en el marco de la lucha contra la pandemia.

La medida se aplica desde las 19:00 horas hasta el cierre total que durará hasta las 05:00 horas del lunes 17 de mayo de 2021.

Además, informó de que 353 personas fallecieron a causa del coronavirus (Covid-19) en las últimas 24 horas, lo que elevó el número total de los fallecidos a 38.711 desde que comenzó la pandemia en el país.

Según detallan, 268.893 pruebas en el mismo período, de las cuales 2.716 resultaron positivas. El número de casos diarios subió a 37.312.

Un total de 48.027 pacientes se han recuperado durante el último día, lo que elevó el acumulado a 4 millones 121 mil 671.

Turquía con cuarentena "total" para poder aprovechar el turismo.

La idea de Erdogan intenta evitar que se pierda un segundo año de ingresos por turismo y es por eso, que parará el país para evitar la propagación del covid-19.

La situación en España varía según la región

Si bien existe una estabilización de los casos, existe un estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo y en varias comunidades se anularon intervenciones quirúrgicas no urgentes y se continúan aplicando fuertes medidas restrictivas según la región.

En Andalucía se mantiene el cierre perimetral y la restricción a la movilidad entre las provincias de esta comunidad, así como la circulación nocturna entre las 23.00 y las 6.00 horas. Las reuniones sociales están limitadas a 6 personas.



No obstante, la Junta estudia la posibilidad de permitir los desplazamientos dentro de la región a aquellos individuos que estén inmunizados contra el coronavirus tras la administración de las dos dosis de la vacuna.



Asimismo, la entera comunidad se halla cerrada perimetralmente y con un toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas.



En Asturias mantiene la limitación perimetral de la comunidad y las restricciones de la entrada y salida del concejo de Llanes y Cangas del Narcea, los únicos municipios que actualmente se encuentran en el nivel de "riesgo extremo" y en los que, por lo tanto, están en vigor las restricciones 4Plus, que incluyen el cierre del interior de los locales de hostelería, de los centros deportivos o gimnasios y de los centros comerciales.



En términos generales, el Principado está perimetralmente confinado, con un toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas y la hostelería debe cerrar a las 21.00.



Baleares levantó el cierre perimetral el lunes 12 y ha retrasado el inicio de la restricción de circulación nocturna de las 22.00 a las 23.00. En las reuniones sociales y familiares se pueden congregar hasta seis personas, que no podrán ser de no más de dos grupos de convivencia en el interior y sin límite en exteriores. La hostelería abre hasta las 22.30 horas.

Las retricciones en España varían según la región.

Canarias tampoco tiene cierre perimetral, pero ha dictado una nueva orden para establecer el sistema de cribados para detectar positivos para quienes lleguen desde el territorio nacional por vía aérea. Además, ha vuelto al sistema de semáforos por islas que mantuvo hasta la Semana Santa. En la actualidad, Gran Canaria y Tenerife están en el nivel de alerta 3, Fuerteventura y Lanzarote en el 2 y las restantes islas en el 1, con las consiguientes restricciones en cada caso.

Cantabria endureció el martes 13 de abril y, en un principio, durante los próximos 30 días, las restricciones, con el cierre del interior de la hostelería y la reducción de aforos.

Las terrazas sí pueden estar abiertas, pero al 75% de su capacidad, y con grupos máximos de 6 personas, mientras que el aforo en el comercio será de un tercio, y de un 50% en el caso de la cultura (bibliotecas, museos o cine).

Además, pueden tener un tercio de su capacidad los lugares de culto, pero las bodas, entierros o bautizos contarán con un máximo de 10 personas en interiores y de 20 en el exterior.

También hay limitación perimetral en Galicia, que, sin embargo, ha retrasado el toque de queda desde las 22 horas actuales hasta las 23 horas.

Esa será también la hora límite de los restaurantes, aunque los bares tendrán que seguir cerrando a las 21 horas. Las reuniones quedan limitadas a cuatro personas en espacios cerrados, y seis en lugares abiertos, salvo convivientes.

Cataluña levantó este lunes 26 de abril el confinamiento comarcal y permite la libre circulación por toda la comunidad. También han reabierto los bares y restaurantes en el interior de los centros comerciales. No hay cambios en la limitación de circulación nocturna entre las 22.00 y las 06.00 horas.

En toda la restauración, que de momento seguirá sin poder servir cenas en los establecimientos, se mantiene el número máximo de seis personas por mesa, pero sin límite de burbujas de convivencia.

Si bien, este lunes, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha dicho que están estudiando retrasar el toque de queda a las 23.00 horas y permitir las cenas en terrazas antes del 9 de mayo. T

Todos los comercios podrán abrir con la totalidad de superficie, ya que se elimina el límite de los 800 metros cuadrados, si bien permanece el máximo de un 30% del aforo.

Aflojan las restricciones en Francia con vuelta a clases

Las guarderías y escuelas primarias reabrieron este lunes en Francia después de un cierre de tres semanas, en el primer paso para salir del bloqueo parcial del país y pese a cifras casi récord de pacientes con coronavirus en salas de terapia intensiva.



Sin embargo, para tomar esta decisión, las autoridades francesas se basaron en el número diario de nuevas infecciones, que comenzó a disminuir, lo que brinda señales alentadoras sobre el impacto de las restricciones que se impusieron a principios de mes.



Las autoridades están informando más de 30.000 infecciones de coronavirus por día en las últimas semanas, frente a las 40.000 a principios de este mes.



No obstante, los hospitales franceses todavía están cerca de verse abarrotados de pacientes, con casi 6.000 enfermos críticos en las unidades de cuidados intensivos, casi el mismo nivel que durante la peor parte de la primera ola, en la primavera del año pasado.

A partir de la próxima semana, se levantará la prohibición de viajes nacionales. Sin embargo, se mantendrá el toque de queda nocturno vigente de 19 a 6.

A partir de la próxima semana, se levantará la prohibición de viajes nacionales. Sin embargo, se mantendrá el toque de queda nocturno vigente de 19 a 6.



Macron aseguró que anticipa una mejor situación el próximo mes, cuando una mayor proporción de la población esté vacunada.



Más de 14 millones de personas en Francia recibieron al menos una dosis de una vacuna, aproximadamente el 26% de su población adulta.

Desde el inicio de la pandemia, Francia contabiliza más de 5,5 millones de contagios y superó la barrera de los 100.000 muertos, convirtiéndose en el segundo país de la Unión Europea con más decesos a causa de la Covid-19 y en el cuarto país del mundo con más casos.

