Un nuevo análisis genético de pacientes con coronavirus, que se dio a conocer el último miércoles, reveló cuál es el grupo sanguíneo más vulnerable a desarrollar síntomas graves de la enfermedad. El estudio involucró a científicos de Italia, España, Dinamarca, Alemania y otras naciones.

Los investigadores que compararon los genes de miles de pacientes en Europa descubrieron que los que tenían el grupo sanguíneo de tipo A es más propenso a padecer la enfermedad de forma más grave, mientras que aquellos con tipo O tenían menos probabilidades.

El reporte, que fue publicado en la revista New England Journal of Medicine, no comprueba que exista una conexión directa del Covid-19 con el grupo sanguíneo, pero sí ratifica un reporte anterior de China acerca de dicho vínculo.

Sobre el reporte de China, el doctor Parameswaran Hari, especialista en sangre en la Escuela de Medicina de Wisconsin confesó que la mayoría de ellos descartaron el estudio porque les pareció "muy burdo''. Sin embargo, tras elaborar el nuevo trabajo, comentó que ahora lo cree y que incluso "podría ser muy importante''.

El doctor Hari, explicó que quienes tienen sangre de tipo O son más capaces de reconocer ciertas proteínas como extrañas, y eso puede extenderse a proteínas en la superficie del virus.

Cabe mencionar que la evidencia de que el grupo sanguíneo tiene un rol clave en el Covid-19 es "preliminar... no es una señal suficiente para estar seguros'', aseguró el médico Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute en San Diego.

El estudio comparó a unos dos mil pacientes con síntomas graves de Covid-19 con otras miles de personas que tenían síntomas leves de la enfermedad o eran asintomáticas.

Hay que tener en cuenta que hay cuatro grupos sanguíneos principales: A, B, AB y O, los cuales están determinados "por las proteínas en la superficie de los glóbulos rojos'', según la doctora Mary Horowitz, directora científica en el Centro para la Investigación Internacional de Trasplantes de Sangre y Médula.