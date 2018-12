El incendio de la Grenfell Tower de Londres dejó 72 muertos y ocurrió el 14 de junio de 2017. Ahora, se conoció una de las trágicas historias de ese día luego de que la mamá de una de las víctimas revelara los detalles de la última conversación.

Gloria murió a los 26 años.



Se trata de Gloria Trevisan, una italiana de 26 años que perdió la vida en el incendio junto a su novio, Marco Gottardi, de 27 años. Ella mantuvo una conversación con su madre, Emanuela Disaro, quien recordó los dramáticos detalles de aquella charla.



Ambos murieron en el incendio.



"Gloria me llamó cuando las llamas avanzaban. Me dijo: 'Ahora me tiro por la ventana, te juro que el fuego ya está acá, en el comedor. No puede ser el fin, no puedo terminar así'", comenzó.

La protagonista de la llamada junto a su novio.



"Me duele por ustedes mamá pero voy a cortar. No quiero que escuches mis gritos cuando esté muriendo'", recordó las últimas palabras dichas por su hija.



Emanuela relató a los medios locales que su hija le dijo que "sólo quería desmayarse y no sentir más nada" y que "estuviéramos fuertes después del final".



Así terminó el edificio luego del incendio.