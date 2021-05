Mundo 08-05-2021 11:20 Covid-19: Francisco se sumó al pedido de suspensión de derechos sobre las vacunas

El Sumo Pontífice dejó un mensaje por streaming tras participar del evento "Vax Live: The Concert To Reunite The World" en el que llamó a tener "un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal" a los dosis contra el coronavirus.