Mientras la variante Delta se expande por el país, científicos sudafricanos detectaron una nueva variante del coronavirus con múltiples mutaciones, aunque todavía no se sabe con certeza si es más contagiosa o capaz de superar la inmunidad proporcionada por las vacunas o la infección previa. "Crónica" dialogó con dos infectólogos, quienes aseguraron que si bien "es muy temprano para predecir su comportamiento", hay que cuidarse y vacunarse con las dos dosis para evitar "que la pandemia mute a algo más peligroso".

.

Conocida como C.1.2., fue detectada por primera vez en mayo de este año y desde el laboratorio que la investigan, subrayan que esta variante "ha mutado considerablemente” en comparación con la de su origen. La investigación, que todavía no ha sido revisada por pares, demostró que se ha extendido a la mayoría de provincias sudafricanas, además de a otros siete países de África, Europa, Asia y Oceanía, entre ellos Nueva Zelanda, Portugal o Suiza.

Esta nueva variante, según explicó la científica del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica (NICD), Cathrine Scheepers, "cuenta con hasta 59 mutaciones", cuando otras otras pueden tener 25. Algunas de ellas, según dijo, "son mutaciones que se encuentran en variantes como la Delta o la Beta, pero también cuenta con algunas únicas".

La variante sudafricana circula en el país desde mayo.

Por el momento, la Organización Mundial de la Slaud (OMS) no ha calificado a este descubrimiento como "preocupante", pero la noticia, sobre todo en redes sociales se ha transformado en una alerta mundial ante los rebrotes en los distintos rincones del planeta.

La opinión de los infectólogos

"El nuevo virus tiene alta capacidad de mutar, por lo tanto puede ser un eslabón que dé pie hacia variantes mas peligrosas tanto que eludan las inmunizaciones previas, como que sean mas letales o infecciosas", dijo en diálogo con este medio el infectólogo e integrante del equipo de asesores presidenciales, Luis Cámera, quien reconoció no tener demasiados datos para poder "predecir su comportamiento".

En esa línea, el médico especializado en infectología del Hospital Argerich, Vicente Lupino, expresó que tampoco cuenta con la información suficiente "para dar una opinión científica al respecto", pero que si la población se cuida y se vacuna con las dos dosis "es probable que la pandemia tenga menos chances de mutar en algo más peligroso".

La población está preocupada por el avance de la C.1.2.

En tanto, optó por llevar tranquilidad a quienes estén preocupados ante esta novedad que repercutió fuerte en las últimas horas. "No hay que fiarse con las pequeñas publicaciones. De hecho, sobre la variante Delta al principio se decía que era más letal y hoy ya se sabe que no. Que es muchísima más contagiosa, pero que no genera más muertes que el resto".

Por su parte, Richard Lessells, especialista en enfermedades infecciosas y uno de los autores de la investigación sobre C.1.2, afirmó que el descubrimiento es una muestra de que "esta pandemia está lejos de terminar y que este virus todavía está explorando formas de mejorar potencialmente para infectarnos".

Efectividad de las vacunas

Aunque faltan datos, el reporte refleja “aumentos constantes de los genomas C12 en Sudáfrica mensualmente, pasando del 0.2% de los genomas secuenciados en mayo al 1.6% en junio y luego al 2% en julio”. Los elementos expuestos, aunque no suficientes, sugerirían que la cepa C.1.2 correría el riesgo de escapar a la inmunización de las vacunas contra el COVID-19. Además, entre las mutaciones secuenciadas en esta variante, N440K e Y449H ya se han asociado con un riesgo de escape inmunológico.