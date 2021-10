El base y estrella de los Brooklyn Nets Kyrie Irving continúa firme con su decisión de no aplicarse vacunas contra el Covid. Esto generó opiniones divididas en el ambiente de la NBA y aún más en la sociedad estadounidense. En las últimas horas, se filtró que desde la franquicia de Nueva York están pensando en prescindir de sus servicios.

Actualmente en Estados Unidos las inoculaciones anti-Covid están en el centro de la opinión pública. Este país en uno de los pocos que concentra una gran cantidad de personas que se niegan a recibir las vacunas contra el virus. Las autoridades locales están en estado de alerta. Sobre todo porque recientemente se superó la cifra de 700 mil muertos.

El caso de Kyrie Irving en la NBA es uno que ha generado controversia en los últimos días. El talentoso base de los Nets, al igual que millones de estadounidenses, rechaza ponerse una vacuna anti-covid,

A pesar de que la propia liga no obliga a los deportista a recibir una dosis contra el coronovirus, si, está la recomendación de hacerlo. Principalmente porque desarrollan la actividad en recintos cerrados en donde hay mucha concurrencia de personas y tienen durante la temporada una gran cantidad de traslados para disputar los compromisos.

El problema radica con las exigencia de la ciudad de Nueva York, que establece que quienes accedan a los eventos masivos deben tener al menos una dosis de la vacuna. Incluso los deportistas quienes deben disputar los partidos o también entrenarse.

Según los directivos del equipo, Irving había aceptado vacunarse la semana pasada pero finalmente no lo hizo. Al conocerse esta decisión del campeón de la NBA con Cleveland Cavalier, se produjo un cortocircuito entre las partes e incluso el jugador faltó a la primera práctica de la temporada 2021/22, la cual inició esta semana.

Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irvin son las estrellas de los Brooklin Nets, los principales candidatos al título de la NBA.

En este contexto, surgió la versión de cambiar la base de entrenamientos del plantel a otra ciudad para que Irving puede integrarse y no incumplir por lo establecido por el Gobierno de Nueva York. Finalmente esto fue descartado por el entrenador de los Nets, Steve Nash, quien expresó: "Esta es nuestra casa, aquí es donde vamos a trabajar”.

En otros equipos de la NBA es obligatorio vacunarse y de no hacerlo, a los jugadores se les descontará parte del sueldo por los partidos que no estén disponibles por no cumplir con los protocolos establecidos. Si la franquicia de los Nets toma esta determinación, a Irving se le pagará la mitad de su contrato al no estar disponible en condición de local. Cobrará cerca de 16 de los 35 millones de dólares de su contrato en esta temporada.

Además, en el caso de no aceptar esa disminución de su salario por ser jugador a tiempo parcial por no recibir la vacuna, están pensando en prescindir de sus servicios, según informó Adrian Wojnarowski, el periodista más informado de la NBA

Por último, los Nets realizaron una gran inversión para ir en la búsqueda del anillo de la NBA. No sólo contrataron a Irving sino que están en el plantel Kevin Durant y James Harden. Es por eso que los especialistas y los seguidores de la liga los consideran los grandes favoritos al título de esta temporada