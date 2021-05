La genética se ocupa de estudiar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación a través del ADN, pero cuando se piensa en esto último se cree que es sólo humano. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció la creación de uno nuevo en base a un componente que se encuentra en el universo.

Científicos crearon un virus con ADN extraterrestre, digno de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no lo es. Tras varios años de investigación lograron incorporar nuevas bases al ácido desoxirribonucleico, algo que no es sencillo dado que la estructura de doble hélice no debe ser alterada.

.

Cuatro letras escriben el ADN: A, G, C y T, son las abreviaturas de Adenina, Guanina, Citosina y Timina. Estas son bases nitrogenadas que se hallan en la mayoría de los genomas. Los cuatro componentes conforman la doble hélice: G y C, y A con T.

El ADN reune la información, que luego es transcripta al ácido ribonucleico (ARN) que luego lo traduce a proteínas. Este esquema es conocido como el dogma central de la bilogía molecular.

.

Aunque la alteración del ADN parecía imposible, un grupo investigadores estadounidenses logró crear uno que utiliza ochos bases en vez de cuatro, según publicaron el revista Science.

¿Qué es el ADN extraterrestre?

Todo comenzó en 1977 cuando científicos rusos describieron un virus que infecta a las bacterias, lo que se conoce como bacteriófago, que en lugar de tener Adenina tenía 2-aminoadenina (conocida como Z).

Determinaron que en ese ADN, la composición Z se une a la Timina (T) por tres enlances de puente de hidrógeno, en lugar de T y la Adenina (A). Este nuevo código resultó ser más estable al calor y a otro factores ambientales.

.

Lo que sorprende de este descubrimiento es que Z es un compuesto que está en la naturaleza, proviene de restos de meteoritos. Como nunca fue descrito como parte de un organismo, comenzaron a llamarlo "ADN extraterrestre".

.