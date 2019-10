Cientos de estudiantes de nivel medio y universitarios volvieron a invadir hoy varias estaciones del subterráneo en Santiago para protestar contra un aumento en los precios de los boletos, lo que derivó en algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y la paralización de distintos tramos del servicio.



Los jóvenes fueron acusados por las autoridades de causar algunos destrozos, mientras los principales sitios de noticias se llenaron este viernes de fotografías en las que se ve a los estudiantes sentados en los andenes, con sus piernas colgando hacia las vías, o saltando los molinetes para no hacer desembolsos que convaliden los aumentos.



La agencia EFE informó que en este jornada se registraron incidentes en una quincena de estaciones del metro de la capital chilena, donde la presencia policial se ha incrementado con el paso de los días ante la intensidad de las protestas.



La situación más tensa se vivió en la estación Los Héroes, en pleno centro de la ciudad, donde un grupo de jóvenes se enfrentó a agentes antidisturbios de Carabineros en la zona donde están las máquinas para validar los boletos y acceder a los andenes.



La Policía, por su parte, usó gases lacrimógenos dentro de las estaciones e incluso en algunos vagones del metro.



El precio de los boletos del metro capitalino subió de manera sostenida desde el año 2007, cuando costaba 420 pesos (unos 0,6 dólares), hasta los 830 pesos actuales.



Pese al contexto, la ministra de Transporte de Chile, Gloria Hutt, aseguró que ?las tarifas son una decisión que ya está establecida? y no serán revisadas.



Las protestas comenzaron de manera espontánea protagonizadas por estudiantes y usuarios de transporte subterráneo, aunque a través de Twitter y con el hashtag #EvasiónMasiva luego se empezaron a concertar nuevas manifestaciones.



Según cifras entregadas por el presidente del Directorio del Metro, Louis de Grange, "los costos de esta violencia los estimamos entre 400 y 500 millones de pesos" (unos 700 mil dólares).



El presidente Sebastián Piñera expresó a Radio Agricultura que si el clima de protestas continua ?estamos estudiando la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado".



"En algunos casos vamos a aplicarla porque para eso está la ley", agregó, en referencia a esta herramienta que le permite a la justicia acelerar los procesos contra aquellos acusados de delitos de orden público o que afecten a la seguridad interior.



En Twitter, varios usuarios recordaron que no solamente el alza de la tarifa del boleto es la que molesta, sino también las declaraciones del ministro de Economía de Chile, Juan Andrés Fontaine, que días atrás comentó a la prensa que ?quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja?, en relación que más temprano los boletos del Metro son más económicos.



Desde los altoparlantes del Metro avisan qué estaciones están temporalmente cerradas por las manifestaciones, para que los usuarios planifiquen su viaje y por la tade se decidió directamente el cierre de dos líneas del subte.



Los reclamos para la rebaja del boleto del Metro no solamente han llegada de parte de los manifestantes, sino que desde la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, quien a través de Twitter expresó "Presidente @sebastianpinera ¿no será el momento de dialogar con su gabinete, de escuchar a la gente, de buscar soluciones, y de echar pie atrás con el alza al transporte".



