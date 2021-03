Cristiano Ronaldo reconoció este domingo su récord de goles oficiales en la historia del fútbol mundial y la leyenda brasileña Pelé, antiguo propietario de ese privilegio, le expresó su admiración a través de las redes sociales.



CR7 marcó un triplete en la victoria de Juventus sobre Cagliari y alcanzó los 770 goles oficiales, superando la marca del brasileño que, según distintas fuentes, ya podía considerarse batida.



"En las últimas semanas hubo muchas noticias que me consideraban el mayor goleador en la historia del fútbol, superando los 757 goles de Pelé. Estoy muy agradecido, pero ahora llegó el momento de explicar por qué no reconocí este récord hasta este momento", explicó en su cuenta de Instagram.



"Mi inmensa admiración hacia Edson Arantes do Nascimento y el respeto que le tengo al fútbol de la mitad del siglo 20, me ha llevado a contar para él 767 goles, teniendo en cuenta como oficiales los nueve que marcó por el equipo del estado de San Pablo y el que firmó con el equipo militar de Brasil. El mundo y el fútbol han cambiado, pero no podemos cancelar la historia solo por nuestros intereses", entendió.

Cristiano Ronaldo festejando el triplete ante Cagliari.

Cristiano, entonces, se dirigió directamente a Pelé:Pelé, en la misma red social, le expresó al portugués:





En la biografía de "O Rey" consta que el registro total de tantos es de 1.283 durante toda su carrera, incluidos los partidos no oficiales.



El detalle de goles del portugués de 36 años, ganador de cinco Balones de Oro, es el siguiente: 5 con el Sporting Lisboa, 118 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid y 95 con la Juventus, lo que suma 668 en clubes. Los 102 restantes los hizo con el seleccionado de su país.

