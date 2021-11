Cristiano Ronaldo brilló por su ausencia en la gala del balón de oro que tuvo como ganador a Lionel Messi. El “astro portugués” se quedó en Inglaterra y no viajó a Francia para hacer presencia en la ceremonia que convocó a decenas de jugadores, entrenadores y representantes de primer nivel del fútbol mundial. Sin embargo, tuvo un picante intercambio con el “jefe” del premio.

Hay dos rumores acerca de su no presencia en el Théatre du Chatelet de París. La primera indica que no fue, al igual que todos los representantes de equipos ingleses, por precauciones relacionadas con el Covid-19 y con la nueva variante Ómicron. La segundo, un tanto más mal intencionada, apunta a que el ex Real Madrid no asistió porque sabía que no se iba a llevar el premio.

Cristiano Ronaldo ganó 5 veces el balón de oro.

En cuanto al premio que se disputó en la noche parisina, Ronaldo terminó en el sexto puesto, lo que fue su peor posición desde el 2010, cuando se ubicó en el mismo lugar. Recordemos que el portugués es el segundo máximo ganador de este premio, solo por detrás del propio Messi. Se adjudicó el balón de oro 5 oportunidades: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Algunos fans aseguran que merecía también el del 2018, pero fue finalmente para su ex compañero Luka Modric.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre el balón de oro?

Sin embargo, fue noticia porque intercambió declaraciones con Pascal Ferré, jefe de redacción de la revista France Football, quien se encarga de entregar el galardón desde 1956. “Cristiano solo tiene una ambición y es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho", declaró el periodista francés y sus palabras tuvieron repercusiones en todo el mundo. Tal es así, que el propio “batipibe”, como fue bautizado por el relator Juan Manuel “Bambino” Pons, tuvo la necesidad de salir a responder.

"El desenlace de hoy explica por qué las declaraciones de Pascal Ferré la semana pasada, cuando afirmó que le confiaba que mi única ambición era terminar mi carrera con más Balones de Oro que Lionel Messi. Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado France Football y el Balón de Oro. Y volvió a mentir hoy, justificando mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir”, comenzó Cristiano con su descargo, el cual publicó en su cuenta de Instagram.

“Siempre quiero felicitar a los que ganan, dentro de la deportividad y el juego limpio que han guiado mi carrera desde el principio, y lo hago porque nunca estoy contra nadie. Siempre gano para mí y para los clubes que represento, gano para mí y para quienes me aman. No le gano a nadie”, añadió.

“Terminaré diciendo que mi atención ya está en el próximo partido del Manchester United y en todo lo que, junto con mis compañeros y nuestra afición, aún podemos lograr esta temporada. ¿El resto? el resto es solo el resto", finalizó el 5 veces balón de oro.