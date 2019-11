Por Esteban M. Trebucq

Ella tiene apenas 7 años. Se aferra a la mano de su madre como si quisiese protegerla. Mas bien, guiarla. Habla de la tierra a la cual pertenece. Y llora cada dos palabras.

“¡Por favor, Evo volvé!” No es un grito, es súplica. Eso dice una y otra vez ante las cámaras de Crónica HD, aquí en la tierra de esta criatura que no llega a decir su nombre. No puede. Las lágrimas ganan todo: su rostro, y el contexto. Esmeralda dice su documento.

Su madre también se quiebra. “Acá nos masacran, nos matan. Nos tratan como si fuésemos animales. Mi mundo es un mundo de oscuridad, no quiero eso para mi hija, ni para mi país”. La mamá es ciega. Están solas en el mundo, ante la adversidad más agresiva que uno pueda dibujarse. Vienen de la zona de El Chapare, Cochabamba, crecieron en la desigualdad más flagrante. Y notoria.

Quien no lo quiere ver, está cegado por la ideología. No por el trauma que le toca vivir a esta mujer. Ella sí ve la injusticia. La entrevista, emitida por CrónicaHD, es la síntesis más acabada de lo que sucede hoy en Bolivia, arrasada por un fantasma que parecía haberse olvidado: la segregación.

Mientras la senadora Jeanine Áñez baila (su video es viral) en medio de la masacre y trata de descifrar cómo será su futuro sin Evo Morales, el país se desangra. No es exagerado el término.

Las grandes ciudades viven con cierta normalidad, pero con el peligro del desabastecimiento, a raíz de los innumerables bloqueos de carreteras que hay en todo el país. Los productos del campo no pueden llegar a las metrópolis. El combustible tampoco.

El interior profundo de Bolivia, dominado por las diferentes etnias que le dieron vida a este país, está movilizado. Mujeres, hombres y niños quieren llegar a las ciudades. Son miles y miles, que duermen sobre el pavimento de autopistas y rutas. La televisión muestra poco y nada de esto. Pero existe. Los piquetes son varios: de los manifestantes, y también de las fuerzas de seguridad, quienes han bloqueado el ingreso a las capitales. Acá hay bolivianos presos en su propio país.

Nuestro equipo de Crónica HD en Cochabamba, tardó más de una hora en hacer 10 kilómetros por la autovía Villazón para entrar a la ciudad. Superó algo así como 20 retenes. En un momento se perdió la cuenta. Hasta el chofer se tuvo que desviar por un río seco, para serpentear un puente cortado.

Los retenes son improvisados: hierros retorcidos, cubiertas vetustas, piedras de todo tipo, grupo color y factor, y alambres de púa. Pero los bloqueos más importantes los hace la Policía y el Ejército. Por esos, directamente no se puede pasar. Bah, en realidad sí: sólo pasan quienes no son campesinos, integrantes de los pueblos originarios. Si sos quechua, no pasás. Pero si vivís en Santa Cruz de la Sierra y rechazás la figura de Evo, cruzás sin problemas. Discriminación que le dicen.

¿Por qué hacen estos bloqueos? Es la pregunta del millón. La posible respuesta va por este lado: es la única manera que tienen de manifestarse. Hacerse oír para esta gente es hacerlo en las ciudades, porque en el interior profundo saben que son parte del olvido.

Y como vienen desde muy lejos no tienen otra alternativa que quedarse a dormir en las rutas. Hacen los retenes para que la Policía no avance sobre ellos. Así de simple.

Esta nenita que llora pertenece a esta tierra. Siente que su futuro pende de un hilo muy delgado, el mismo que hoy sostiene el frágil límite entre la paz y la guerra civil, en este enclave en el mundo que clama justicia, libertad, y por su identidad fundante.