El ministro tailandés de Sanidad, Anutin Charnvirakul, anunció este martes que no permitirán el desembarco de un crucero con cerca de 2.000 personas a bordo ante el riesgo de que alguno de los viajeros sea portador del nuevo coronavirus. "Ya he ordenado que no se permita el desembarco", indicó el ministro tailandés. Se trata del quinto puerto que hace lo mismo, ya que previamente le habían denegado los permisos en Japón, Taiwán, Filipinas y Guam.



El crucero Westerdam, de la compañía naviera Holland America Line, había anunciado el lunes que atracaría el próximo jueves en la ciudad costera de Laem Chabang, a unos 125 kilómetros al sureste de Bangkok. "Estamos trabajando activamente en este asunto y comunicaremos cualquier nueva información cuando podamos. Sabemos que esto es confuso para nuestros clientes y sus familias y agradecemos mucho su paciencia", indicaron desde Westerdam a través en su cuenta de Twitter.



El navío, en el que viajan 1.455 pasajeros y 802 tripulantes que partieron el 1° de febrero desde Hong Kong, tenía previsto llegar este sábado a la ciudad japonesa de Yokohama, pero las autoridades niponas le denegaron la entrada después de que una persona a bordo mostrara síntomas de estar infectado con el nuevo coronavirus procedente de China.

El crucero Westerdam salió desde Hong Kong el 1° de febrero.