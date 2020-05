La cifra diaria de muertos por coronavirus (orthocoronavirinae) en España se elevó este miércoles a 95, lo que supone un leve repunte respecto del día anterior, aunque por cuarto día consecutivo las víctimas mortales siguen por debajo del centenar en un momento en el que el pais sigue relajando el confinamiento impuesto para contener la pandemia.



A partir del próximo jueves, el gobierno español obligará a los ciudadanos a utilizar barbijos en espacios públicos cerrados o al aire libre cuando no sea posible mantener la distancia social de dos metros.



La medida de protección se excluye en actividades deportivas o cuando es una actividad incompatible, como beber o comer en un bar o restaurante. Hasta ahora, solo es obligatorio el barbijo en el transporte público.



Desde que comenzó la pandemia, España suma ya 27.888 muertes por coronavirus, mientras el número de personas que se infectaron se eleva a 232.555, tras 416 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, según los datos actualizados del Ministerio de Sanidad español.



Los contagios subieron 0,18%, y es Madrid la comunidad con más casos -112-, seguida de Cataluña, con 63. No obstante, en la norteña región se produjeron la mayoría de los decesos, 40, frente a 18 de Madrid.



"El ritmo (de descenso) que está llevando España es más rápido que otras naciones", señaló Fernando Simón, el experto que asesora al gobierno español en la crisis del coronavirus, comprando los dos con otros países y concretamente Italia, que continúa por arriba de los 100 fallecidos diarios.

Además, Simón destacó que actualmente el relevo de datos en España está siendo "mucho más exhaustivos a la hora de buscar casos", incluyendo a las personas con síntomas muy leves y, aun así, está descendiendo el número.



El experto también se refirió a la nueva normativa que a partir de mañana obliga a los ciudadanos españoles a utilizar mascarillas o barbijos en los espacios públicos cerrados o en la vía pública cuando no es posible una distancia de dos metros. La medida se aplica a los mayores de seis años.



"Si uno hace deporte de alta exigencia no se puede usar determinadas mascarillas, lo más importante es llevarla aunque sea en el bolsillo para que cuando estemos en una zona donde no podamos mantener una cierta distancia, menor de esos dos metros, habrá que ponérsela. Creo que tenemos que ser razonables", dijo ante las dudas que existían sobre el uso de esta protección.



Desde que comenzó la pandemia, el gobierno recomendó el uso de mascarillas pero no lo hizo obligatorio debido a la escasez de este material de protección en el mercado local, algo que ya está subsanado.



Además, fue variando de opinión respecto a qué tipo de barbijo o tapaboca tenía que utilizar la población general, para evitar problemas de abastecimiento de un material sanitario que también necesitan los hospitales.

"Fuimos prudentes en proponer medidas que no se podían aplicar", manifestó Simón.



No obstante, el experto insistió en que "la medida de protección más interesante es la distancia de dos metros. Las mascarillas ayudan mucho, pero no es el factor clave".



Los barbijos o mascarillas de protección también estuvieron en el centro de la polémica debido a diferentes compras que se hicieron de material defectuoso, que en algunos casos llegó a ser utilizado con el riesgo que eso supuso para el personal sanitario. El gobierno fue denunciado por una asociación.