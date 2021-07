La youtuber cubana Dina Stars fue detenida en su casa por agentes del régimen de Miguel Díaz-Canel, mientras daba una entrevista sobre la crisis y las manifestaciones en el país caribeño.

La joven estaba hablando con el programa "Todo es mentira" del canal Cuatro de España, segmento del que también participaba Yotuel, autor del tema "Patria y Vida", convertido en himno de las manifestaciones.

El dramático episodio quedó registrado en vivo y en el mismo se puede ver como Dina Fernández, a la cual habían definido como una guerrera, comienza a hacer ademanes desde La Habana, mientras de fondo se veían movimientos y sombras en un ventanal cortinado.

Fue la conductora Marta Flich la que advirtió que hago estaba pasando hasta que la chica de 25 años y manifestó con cara de preocupación: "La seguridad está fuera. Tengo que salir. Voy a dejar a mi amiga".

.

Mientras la cámara se movía, Flich le pidió a la joven: "¿Podemos escuchar lo que dicen? No te queremos poner en peligro".

Después de unos minutos de silencio y la sorpresa de todos, Dina Stars apareció un segundo y repitió: "Me tengo que ir".

Ante la consulta de por qué se la llevaban los agentes, manifestó: "No lo sé, me dijeron que los acompañara".

"Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar", fueron las últimas palabras en el programa ante la mirada incrédula de todos los que participaban.

.

La advertencia a Dina Stars

Un par de horas antes, Dina había contado a través de sus redes sociales, que había recibido una citación gubernamental. "Me acaban de llamar por teléfono personas del Minint (Ministerio del Interior) que en su momento me citaron para 'reunirnos'. Les dije que no. Me dijeron que me iban a hacer una citación legal. En cuanto me llegue, asistiré con la cabeza en alto. No tengo nada que ocultar", escribió.

Así se llevan detenida a Dina Stars mientras daba una entrevista