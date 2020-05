El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para firmar un decreto en contra de las compañías de redes sociales, dos días después de que Twitter aplicara la herramienta de verificación de datos a dos de sus tuits.



El mandatario ya había advertido que pondría nuevas regulaciones y llegó a amenazar con el cierre a ese tipo de empresas, algo que no puede hacer por iniciativa propia sin la decisión del Congreso.



De firmarlo, el decreto deberá ser estudiado por la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio para que estas evalúen si es válido imponer nuevas reglas a las empresas sin consultar al Congreso.

"¡Este será un gran día para las redes sociales y la JUSTICIA!", escribió esta mañana en Twitter el mandatario.

El miércoles había acusado a los gigantes tecnológicos de "silenciar las voces conservadoras" y aseguró que los regularía fuertemente o directamente los cerraría "antes de permitir que esto suceda".



La vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, anunció que Trump firmaría el decreto pero sin dar detalles, mientras que la directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, Alyssa Farah, precisó que la firma será este jueves.



Trump arremetió contra Twitter después de que la compañía calificara de "engañosos" unos mensajes en los que el republicano acusaba de fraude a los gobernadores que estaban enviando boletas para votar por correo.

Debajo de los tuits ahora hay un enlace que conduce a una página de verificación cuando se publica algo sin fundamento.



Trump acusó a Twitter de "interferir en las elecciones presidenciales de 2020" y aseguró que "como presidente" no permitirá que eso suceda.



Por su parte, el jefe de campaña, Brad Parscale, señaló que el "claro sesgo político" de Twitter había llevado a la campaña a retirar todos sus avisos de esa red social, aunque Twitter prohibió la publicidad política desde noviembre pasado.



"Seguiremos señalando información incorrecta o disputada sobre las elecciones a nivel mundial", afirmó anoche el CEO de Twitter, Jack Dorsey.



"Esto no nos convierte en un" árbitro de la verdad". Nuestra intención es conectar los puntos de las declaraciones en conflicto y mostrar la información en disputa para que las personas puedan juzgar por sí mismas", agregó Dorsey en su cuenta de Twitter.



Medios estadounidenses como la CNN especulan con que la orden ejecutiva podría ordenar que se le quite el mote de "plataforma" a las redes sociales que usan la herramienta de verificación.

También señalan que podrían retener los dólares que cobran por avisos tanto Twitter como cualquier otra compañía de redes sociales que "violan los principios de libertad de expresión".



Este choque entre Trump y Twitter llega en un año electoral en el que las plataformas lanzaron una decena de nuevas reglas para evitar que se publiquen y repitan falsas noticias sobre los candidatos y el proceso de votación, tal como pasó en 2016.



La pandemia de coronavirus intensificó esos esfuerzos.



Twitter comenzó a usar la herramienta de verificación el mes pasado y dijo que la decisión sobre la etiqueta que se coloca será interna y estará basada en información curada por los medios de comunicación.