Los campeones de la Copa América con Argentina tuvieron un movido mercado de fichajes previo al inicio de las ligas europeas. Rodrigo De Paul fue contratado por el Atlético de Madrid, Nicolás González por la Fiorentina, Juan Musso enfiló para el Atalanta, Sergio Agüero emigró al Barcelona y no hace falta hablar mucho de la situación de Lionel Messi.

A esta nutrida nómina hay que sumar ahora a Germán Pezzella, que cambió precisamente el equipo que recibió a González por el Real Betis, donde ya es un viejo conocido.

El central ex River firmó contrato hasta 2025 y el equipo sevillano abonó 3 millones de euros para contar con este jugador, que ya se vistió de blanquiverde durante las temporadas 2015-2016 y 2016-2017. Durante su primera experiencia en el Benito Villamarín fue titular indiscutido, disputó 66 partidos, anotó goles, recibió 21 amarillas y ninguna tarjeta roja. “Estoy muy contento de volver, de reencontrarme con un club en el que fui muy feliz y no veo la hora de arrancar esta nueva etapa”, comentó Pezzella en las redes sociales de su no tan nuevo hogar.

Viene de jugar en la Fiorentina italiana, donde estuvo desde 2017. Llegó allí precisamente procedente del propio Betis, llevó el brazalete del capitán, se puso la violeta en 138 ocasiones, donde marcó 7 goles y fue expulsado solo una vez, vale aclarar, por doble cartulina amarilla.

Según adelantaron medios locales en los últimos días, el Chileno Manuel Pellegrini pidió expresamente contar con la presencia del defensor para afrontar este nuevo curso. Con él, el Betis intentará entrar en copas internacionales, precisamente en la Uefa Champions League y competir por ese tan deseado cuarto puesto. Para ello, cuanta con una interesante plantilla, integrada por grandes futbolistas como Nabil Fekir, Sergio Canales, William Carvalho y el carismático Joaquín Sánchez.

Para esta temporada, el equipo que suele ser un escollo para los grandes, se reforzó además con Rui Silva (Granada), Juan Miranda (Barcelona) y Youssouf Sabaly (Burdeos). A su vez, se desprendió de Aïssa Mandi (Villarreal), Dani Martín (Málaga) y del lateral Emerson Royal (Barcelona).

“Es importante contar con un jugador que conoce el club y LaLiga. Pezzella cumple todos los requisitos para suplir a (Aïssa) Mandi, otro jugador que era muy importante”, señaló su nuevo entrenador en rueda de prensa.

"¡Qué pedazo de presentación!"

Una de las peculiaridades de su nuevo arribo al Real Betis fue se presentación, que honestamente fue espectacular. Para aquellos que hayan jugado al videojuego Grand Theft Auto (GTA) esto les sacará una sonrisa, ya que estuvo inspirada plenamente en él. Con la actuación estelar de Guido Rodriguez y el propio Pezzela, se hizo un recorrido por las instalaciones del club al estilo de CJ, el icónico personaje del GTA.

El club sevillano abonó 3 millones de euros por el ex River.

El show termina con el mencionado mediocampista con quien se proclamó campeón de América un poco más de un mes atrás, presentándolo como el nuevo refuerzo del equipo. Esta suerte de filme, hasta el momento de escribir esta nota, coquetea con las 650 mil visualizaciones en Twitter y un usuario comentó algo que podría resumir el sentimiento de todos: “vaya sacada de rabo el video”.

Así lo presentaron al estilo GTA