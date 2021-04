Los hijos de la familia peruana Obispo Fernández decidieron vender todos sus bienes para poder comprar el oxígeno medicinal que pueda salvar las vidas de sus padres, quienes se encuentran internados por casos graves de coronavirus en la provincia incaica de Huarochirí.

Elías Obispo contó que se prestaron 20.000 soles y que debido a la urgencia con la que requerían el insumo médico, se vieron obligados a rematar algunos terrenos. Ahora están por vender sus vehículos de transporte público.

.

“Teníamos nuestro ganado, vacas lecheras, torillos para engordar... todo se ha tenido que vender, todo se fue en un día, en S/10.000, por oxígeno”, afirmó Elías.

César Obispo, hermano de Elías, asegura que necesitan más dinero para poder cubrir también las hospitalizaciones, por lo que están vendiendo algunos microbuses. “Este carro lo queremos vender, pero nos quieren dar precio mínimo”, detalló.

.

Además, refieren que tienen que pagar entre 8.000 y 10.000 soles solo en oxígeno. “Entras al cuarto y ves a tus padres que te dicen ‘quiero vivir’ (...). Queremos atenderlos en Pachacamac a veces y nos dicen que por nuestro DNI no se puede porque no tenemos SIS. Queremos asegurarlos y nos dicen que no se puede, que tiene que ser por Santo Domingo”, agregó consternado.