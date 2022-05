Con la maternidad todavía en el centro del debate público, una joven modelo estadounidense de 25 años festejó haberse operado para no tener hijos y el video se volvió viral en las redes sociales.

Como lo contó, fue a los 19 años cuando tomó la decisión de hacerse una esterilización permanente en base a la decisión de no tener más hijos. “Mi compañero ha sido fantástico y está muy de acuerdo con eso. Me ha estado cuidando durante toda la recuperación”, destacó a su pareja, quien la acompañó en todo momento, desde el proceso hasta su recuperación.

La joven mostró los documentos que acreditan la veracidad de su intervención quirúrgica y dijo sentirse realmente “aliviada” con la decisión.

Abby contó toda su experiencia a través de su cuenta de TikTok y, como era de esperarse, muchos usuarios salieron a cruzarla y a prejuzgarla por su decisión, aunque muchas mujeres también salieron en su defensa.

La modelo explicó también todas las peripecias que debió atravesar para dar finalmente con el profesional que aceptó realizarse la intervención: “La primera obstetra con la que hablé de esto me dijo que necesitaba terapia, estaba en terapia en ese momento, y que no lo discutiría conmigo. Otra culpó de todos mis problemas a las hormonas y me mandó pastillas anticonceptivas, a pesar de que le dije varias veces que éstas me enfermaron gravemente", dijo.

Y también contó de otro profesional que la cuestionó: "Otro dijo que nadie debería someterse a una cirugía que no necesita, incluso después de que mencioné mi historial familiar de cáncer de ovario, que la cirugía también ayudaría a prevenir”, contó, y se lamentó: “Me infantilizaron y no me escucharon ni me tomaron en serio. Me dijeron que era demasiado joven para tomar una decisión tan permanente y luego me dijeron que debería tener un bebé al mismo tiempo, como si eso fuera menos permanente”.

En relación a los haters, Ramsay aseguró no preocuparse y estar tranquila y segura de su decisión: “Siempre hay alguien que tiene algo que decir sobre tu cuerpo, especialmente en internet".

La también actriz compartió su alegría con sus más de 25 mil seguidores en TikTok y agradeció a quienes, más allá de los mensajes desalentadores, empatizaron con ella: “¡La recuperación va bien! No esperaba que la publicación se volviera tan viral en TikTok, pero me complace ayudar a otras personas a comenzar el proceso de esterilización y compartir mi propio viaje. El apoyo y los buenos deseos han sido abrumadores, en un buen sentido, y quiero devolver el favor”, expresó muy alegre.