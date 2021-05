Una enfermera irlandesa de 44 años fue declarada inocente al ser inimputable por demencia, luego de ser acusada de asfixiar a sus tres hijos en su casa, en enero del año pasado. Los cuerpos de los niños habían sido encontrados por su padre Andrew McGinley.

Deirdre Morley, de 44 años, fue acusada de asesinar mediante asfixia a sus hijos Conor, de nueve, y Darragh, de siete, y a su hija de tres años, Carla en su casa Parson's Court, Newcastle, Co Dublin, según detalló el medio británico The Sun.

La casa de los McGinley con varias flores dejadas en la puerta por parte de familiares y vecinos.

Morley admitió haber asfixiado a sus hijos, pero se declaró inocente por razón de locura, una opinión respaldada por dos psiquiatras consultores, uno de la defensa y otro de la fiscalía, tras cuatro horas y 23 minutos de deliberaciones.

La Justicia ordenó que Morley permanezca en prisión preventiva en el Hospital Mental Central hasta finales de mayo. A su vez, el juez Paul Coffey agradeció a los miembros del jurado por su trabajo en lo que llamó un "caso desgarrador".

El tribunal escuchó que una vez que se establece que una persona padece un trastorno mental, existen tres posibles razones para tal veredicto: que la persona no sabía lo que estaba haciendo; que no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal; o no pudieron abstenerse del acto.

.

La Dra. Brenda Wright, testigo de la defensa, dijo que la acusada padecía un trastorno afectivo bipolar tipo dos que Morley cumplía con dos de los criterios: que no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que no podía abstenerse de realizar el acto.

Por su parte, la fiscalía había llamado a su propio perito, la Dra. Mary Davoren, quien de forma independiente apoyó los lo declarado por la Dr. Wright.

"Los médicos son unánimes en sus opiniones de que la acusada estaba legalmente loca cuando mató a sus tres hijos", dijeron desde el tribunal.