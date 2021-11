Los accidentes de tránsito suelen suscitar una serie de encontronazos y riñas entre los damnificados en el choque, amén de que no suceda ningún tipo de lesión grave o fatal. En esta ocasión, una insólita pelea de tránsito fue grabada en una calle de la ciudad de Portland, Estados Unidos.

Allí uno de los "adversarios" sacó una espada (similar a una katana japonesa) para intimidar a su "oponente". El portador del arma blanca se dedicó a realizar movimientos sumamente violentos contra el otro sujeto, luego de que ambos protagonizaran un aparente choque con sus automóviles.

El video fue subido a las redes sociales y luego fue levantado por los medios locales, quienes detallaron que esta inusual riña ocurrió el 6 de noviembre. La grabación dura solo 25 segundos, en los que se ve a un hombre vestido con una remera oscura y un pantalón gris manchado con pintura, quien es el que empuña el sable y encara a otro hombre de jeans y camisa a cuadros, el cual baja de un auto azul, para confrontar al adversario armado.

Ambas personas discuten fuertemente durante el enfrentamiento, mientras el que lleva la espada intenta amedrentar a su contrario haciendo movimientos con dicho sable. Luego, la discusión cesa y el hombre armado se va del lugar y sube a su camioneta, la cual parecía tener un golpe en la parte de arriba de la llanta derecha delantera.

Pese a que todo parece que termina allí, lo cierto es que el hombre de la camioneta redobla la apuesta y saca de la guantera un arma de grueso calibre, similar a un rifle de asalto. En ese instante, el hombre se dispone a perseguir al otro implicado en el choque. Allí es cuando la grabación se interrumpe, ya que las personas que grababan se asustaron al ver el potente rifle que sacó el conductor de la camioneta azul.

El conductor de la camioneta azul sacó un rifle de asalto para perseguir al otro que lo había amenazado con una espada.

La discusión entre los dos hombre armados tras el choque de tránsito

Hechos de violencia y tiroteos en Portland, Estados Unidos

Según el medio británico Daily Mail, este violento enfrentamiento se enmarca dentro del contexto que los usuarios de las redes sociales expresaron en sus cuentas: la ciudad de Portland vive una intensificación de episodios de tiroteos en el último tiempo.

En ese sentido, hace unos días, un grupo de vecinos ayudaron a la policía a localizar a un hombre acusado de provocar un tiroteo al suroeste de la ciudad de Portland. La policía dijo que Eric Lee Presley Jr., de 39 años, fue arrestado bajo cargos de posesión de un arma de fuego, uso ilegal de un arma y descarga ilegal de un arma.

En tanto, en 2021 se registraron unas 1105 balaceras y 77 asesinatos en esa ciudad del estado de Oregon. Además, se estima que este año se llegó al nivel más bajo de policías por número de ciudadanos desde 1987; cada mil personas únicamente hay 1,2 uniformados en promedio. La baja de policías en el estado se debe a que hubo un recorte desde el asesinato de George Floyd, en mayo de 2020.

Los periodistas del Washington Post Robert Samuels y Toluse Olorunnipa publicarán en mayo de 2022 un libro la biografía de George Floyd para brindarle un homenaje a dos años de su asesinato. En el libro se hablará desde su historia familiar en los campos de tabaco de Carolina del Norte hasta su asesinato el año pasado en Minneapolis por un oficial de policía.

El nombre del libro será “His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice”. Además, contará con el material de la serie de seis partes “George Floyd’s America del Post”, la producción periodística ganadora de un premio Polk.