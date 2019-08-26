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Domingo, 5 de abril de 2026

Firme junto al pueblo

Impactante video viral retrata las etapas de la violencia de género

Una joven describió en una filmación casera cómo empieza a sufrir maltratos físicos por parte de su pareja. La reproducción causó gran revuelo en las redes sociales. MIRÁ LAS IMÁGENES.

Crónica

Un crudo video en el que una mujer muestra paso a paso cómo empieza a sufrir maltratos físicos por parte de su marido y a esconder marcas de los golpes bajo el maquillaje se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes se puede apreciar que en un principio la joven sonríe mientras recibe flores y luego un anillo de compromiso. Pero luego de casarse, todo cambia.

Algunos moretones empiezan a aparecer en su cara, pero ella los esconde y sonríe. Más tarde, los golpes son cada vez más frecuentes y fuertes según lo que muestra en la filmación.

La grabación se volvió viral y acumuló en Twitter más de mil RT y 4 mil Me Gusta. Varios usuarios de la red social del pajarito agradecieron a la joven por crear el video para generar conciencia sobre este grave problema.

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