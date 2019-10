El intendente de la ciudad de Colonia, Carlos Moreira, quedó este viernes involucrado en un supuesto caso de acoso sexual, a una semana de las elecciones generales en Uruguay.



El diario local El País publicó este viernes una información que señala que Moreira, del Partido Nacional (PN), era autor de mensajes que exigían sexo a una mujer a cambio de renovarle su puesto de trabajo.



En una de las grabaciones, una mujer solicita a Moreira que se renueve su pasantía laboral, pero Moreira se niega y luego afirma: "Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente".



Luego acuerdan que se verán en la noche y, en un segundo audio, el intendente de Colonia explicita su intención de "tener relaciones sexuales" con la mujer.

Tras estallar el escándalo, la filial de Colonia del Partido Socialista (PS) exigió a través de un comunicado la "inmediata renuncia" de Moreira y sostuvo que "la gravedad de los hecho obliga al intendente a dar un paso al costado".

Moreira rompió el silencio e intentó defenderse



Por su parte, Moreira habló este viernes sobre el escándalo y manifestó: "Este audio no sé cuándo se grabó. Seguramente es de meses atrás y se hacen públicos a un mes de las elecciones, con un fin claramente político. No, ¿por qué voy a renunciar?. Renunciar a la intendencia ni que hablar".

Aseguró que su pedido no puede ser considerado "abuso" porque él mantuvo una "relación sentimental" con la mujer que mantuvo esa conversación, que se indicó, es una concejal de su distrito. "Acá lo que no hubo jamás fue una suerte de acoso porque nunca en mi vida lo he practicado", ratificó.

Al concluir, dijo que le "dolió profundamente" la decisión de las autoridades del Partido Nacional de echarlo y se quejó porque nunca se comunicaron con él para escuchar sus "aclaraciones" antes de tomar esa medida.