Sin dudas el 2020 ha sido un año duro para muchas industrias y el deporte no fue la excepción. En los largos meses de confinamiento, los fanáticos se dedicaban a mirar partidos antiguos para poder sentir la emoción y adrenalina del deporte en un momento en que estaban completamente prohibidos. Al final del año, cuando el deporte volvió lentamente a tomar su lugar, aunque sin público, se vio un gran aumento en el tráfico de las plataformas de servicios de streaming de eventos deportivos.

Aunque ya está disponible la agenda deportiva 2021 aún hay mucha incertidumbre sobre el futuro del deporte en Argentina y en todo el mundo. Es por eso mismo que se cree que incluso en el 2021, la mejor alternativa será ver los partidos online o por streaming, para evitar la propagación del virus. Si bien no es lo mismo ver un partido en casa que ir a la cancha, este es un sistema que ofrece mucha versatilidad y una enorme oferta de contenidos. ¿Dónde ver deportes en streaming en Argentina? Si hay algo que agradecerle a la pandemia es la enorme variedad de servicios de streaming que tenemos actualmente, con contenido para todos los gustos. Y en el mundo del deporte hay muchas alternativas para disfrutar de los partidos de tus equipos preferidos, no sólo los nacionales, sino de todo el mundo. Como en cualquier otro rubro, acá podemos encontrar opciones de pago o gratuitas, con distintas ventajas y desventajas. Las opciones de pago suelen ofrecer una calidad mayor, estabilidad y más seguridad, pero muchas veces no ofrecen la variedad que queremos por el precio de la suscripción. Por otro lado, las opciones gratuitas en general ofrecen todo tipo de partidos para ver, pero sin duda son mucho más inestables e inseguras. Dentro de las opciones de pago, hay muchas alternativas con una gran variedad de precios, que van de 15 a 60 dólares por mes. Estas opciones ofrecen mucho contenido y gran calidad: YouTube TV: con distintos canales deportivos.

con distintos canales deportivos. DAZN : retransmisión de eventos deportivos.

: retransmisión de eventos deportivos. Sling TV : un sitio de streaming deportivo independiente.

: un sitio de streaming deportivo independiente. Hulu+ Live TV : canales ESPN y contenido de todo tipo.

: canales ESPN y contenido de todo tipo. FuboTV: más de 100 canales con mucho deporte. Entre las opciones gratuitas para ver deporte en vivo hay muchísimas páginas, aunque no todas son confiables. Además, puede que te encuentres con páginas piratas que pueden afectar tus dispositivos. Los usuarios recomiendan estos sitios a la hora de ver deportes gratis en streaming: Laola TV.

WatchESPN .

. Live Soccer TV .

. CBS Sports. Con el gran aumento del tráfico de contenido en streaming en el último tiempo también se ha visto una suba en los casos de ciberataques, estafas online como phishing e infecciones con malwares. Es por ello que si vas a usar una de estas páginas web gratuitas, es vital que mantengas tus dispositivos protegidos con herramientas como una VPN. Una VPN o Virtual Private Network es una tecnología que te permite mejorar la seguridad de tu conexión a Internet, protegiéndote de los hackers. Pero si decides pagar por un sistema de suscripción, una VPN también puede ser una gran herramienta para tus aparatos. Con una VPN también podés saltear las restricciones geográficas de ciertas aplicaciones, plataformas y páginas web, para disfrutar del contenido que está disponible en otros países y así sacarle provecho a cada dólar que pagues por ese servicio. Para el futuro, se espera que el mundo de los deportes pueda adaptarse rápidamente a los cambios y ofrecer más alternativas online para los fanáticos que no quieren dejar de disfrutarlo. Además, se espera en Argentina un gran crecimiento de la industria de los eSports siguiendo las tendencias en todo el mundo, que permiten disfrutar del deporte de una manera novedosa y sin riesgos.