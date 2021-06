Mucho se habló del derrumbe del complejo Champlain Tower North, un edificio de 12 pisos en el condado de Miami Dade. La novedad es que entre los 159 desaparecidos, se pudo identificar a otro argentino y a una hija de argentinos. Recordemos que desde el trágico suceso se están llevando a cabo tareas de rescate y ratreo en el lugar, así lo aseguró el gobernador del estado Ron De Santis (R): “La búsqueda y el rescate es lo primordial”.

Se trata de Ilan Naibryf y Nicole Langesfeld, dos jóvenes que se encontraban se estadía en el complejo, ambos estaban con sus respectivas parejas de nacionalidad extranjera. En el caso del primero, tiene 21 años y estudia física en la Universidad de Chicago y se encontraba en la ciudad junto a su novia puertorriqueña, Deborah Berezdivin. Naibryf además pasó por las Academia Preparatoria de Hawai, dónde se graduó.

“Todos sus amigos en Hawai lo amaban. Fue a un internado en Hawai”, expresaron sus padres, Carlos Naibryf y Ronit Felszer.

“Viajó con su novia para el funeral de un chico que falleció de Covid y luego prefirieron quedarse en Surfside. De lo contrario, habría estado con nosotros “, señaló su madre desde Buenos Aires y añadió qu. “Estamos ansiosos. Estamos frustrados. Estaban enojados. Tenemos esperanzas. Tenemos fe pero es difícil, es muy difícil”.

Además, Naibryf preside un club judío en la Universidad de Chicago, el cual publicó un posteo en Instagram pidiendo que mantengan al estudiante en sus oraciones. Dicha institución educativa también reveló que el joven está en camino para recibirse en mayo del 2022.

Por su parte, Langesfeld se encontraba en Miami también junto a su pareja, Luis Sadovnic, de origen venezolano, cuya familia empezó a difundir sus imágenes en redes sociales con la esperanza de poder localizarlo.

Otros argentinos desaparecidos

También trascendió que otros cuatro argentinos miembros de una misma familia están entre los desapareicos.

Ayer trascendió la identidad de los miembros de una familia de cinco integrantes, de los cuales cuatro eran argentinos, según Cancillería. Andrea Cattarossi, su hermana Graciela, su pequeña hija y los padres de ambas se encuentran en este grupo.

A su vez, confirmaron que el cirujano plástico Andrés Galfrascoli, su marido, Fabián Núñez y la hija de ambos, Sofía (6) también se encuentran en este grupo.

Hasta ahora trascendió que el número de desaparecidos asciende a 159.

Recordemos que dentro del complejo se encontraban Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. “Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba. Y en diferencia de 6, 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, parando en el lobby como siempre, y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte como si fuera…no entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película”, explicó el actor.

“Empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento: muchos autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hace caer la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla”, añadió.