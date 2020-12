En 2014 Nasra Abukar, de origen somalí desapareció de su casa en Londres y fue encontrada seis años después en un campo de detención para novias de los yihadistas en Siria, según informó el periódico The Sunday Times.

La mujer desapareció cuando tenía 18 años y fue objeto de una campaña nacional de búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, según el medio, la mujer fue persuadida para viajar a Siria y se casó con Aseel Muthana, un combatiente del Estado Islámico de la ciudad británica de Cardiff y la pareja luego tuvo dos hijos, Faris y Talha.

Faris murió en un ataque aéreo en el que también resultó herido su padre, pero Talha, de tres años, permanece con su madre en el campo de detención de Al Hol, en el noreste de Siria, que alberga aproximadamente 70.000 personas (en su mayoría mujeres y niños desplazados por el conflicto en Siria).

Abukar ahora quiere regresar al Reino Unido pero su ciudadanía ha sido revocada por motivos de seguridad nacional.

.

La investigación sobre la pareja

La madre de la joven, Kaha, señaló al gobierno británico que no "tiene ningún contacto" con su hija: "No conozco a su esposo. Cuando Nasra se fue de aquí, tenía 18 años. Ya era adulta. No es mi culpa".

Se cree que Abukar y Muthana permanecieron con el Estado Islámico hasta que la ciudad de Bargouz, el último territorio que controlaba el grupo terrorista, fue recapturada en marzo de 2019.

Además, se informa que Abukar celebró los ataques del Estado Islámico a través de sus redes sociales. Por ejemplo, tras los atentados en la capital francesa en noviembre de 2015, que se cobraron un total de 130 víctimas, la mujer publicó la palabra 'París' seguida de un emoji que llora de risa.