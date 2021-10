Durante más de medio siglo la comunidad científica pensó que el núcleo interno de la Tierra era una bola sólida de aleación de hierro comprimido rodeada por un núcleo externo líquido. Pero una nueva investigación, publicada en la revista Physics of the Earth and Planetary Interiors, sugiere que la firmeza de la bola planetaria varía de metal duro a semiblando y a líquido.

"Cuanto más lo miramos, más nos damos cuenta de que no es una aburrida gota de hierro", dijo Jessica Irving, sismóloga de la Universidad de Bristol en Inglaterra, que no participó en el estudio. "Estamos encontrando un mundo oculto completamente nuevo".

En cierto modo, el núcleo interno de nuestro planeta sigue siendo tan misterioso como lo era cuando Julio Verne publicó su fantástico "Viaje al centro de la Tierra" en 1864. Aunque los científicos saben desde la década de 1950 que nuestro planeta no es hueco, como predijo Verne, el interior del planeta aún está inexplorado; el inmenso calor y la presión son simplemente demasiado grandes para que cualquier sonda humana o hecha por humanos pueda viajar allí.

"A menos que algo terrible le suceda a nuestro planeta, nunca tendremos una observación directa del núcleo de la Tierra", dijo Irving. En cambio, los geofísicos se basan en ondas sísmicas generadas por terremotos. Al medir estas vibraciones masivas, los científicos pueden reconstruir una imagen del funcionamiento interno del planeta de una manera que es "similar a una tomografía computarizada de una persona", continuó.

Estas ondas vienen en dos tipos principales: ondas de compresión en línea recta y ondas de corte onduladas. Cada ola puede acelerar, ralentizar o rebotar en diferentes medios a medida que viaja por el suelo. Para Rhett Butler, geofísico del Instituto de Geofísica y Planetología de Hawaii, el nuevo estudio comenzó como una cuestión de números no coincidentes.

Butler estaba observando cómo las ondas sísmicas creadas por grandes terremotos en cinco lugares diferentes viajan a través del núcleo de la Tierra hasta el lado exactamente opuesto del globo. Pero algo estaba mal: las ondas de corte de los terremotos, que deberían haber atravesado una bola sólida de metal, en cambio, se estaban desviando en ciertas áreas.

Los números sorprendieron a Butler. Sabía que las matemáticas de las ondas sísmicas eran correctas, lo que sólo podía significar una cosa: los científicos tenían la estructura incorrecta. "Cuando estás en este negocio, tienes que hacer coincidir los datos", dijo.

Entonces, Butler y su coautor reevaluaron su suposición básica de que el núcleo interno de la Tierra era sólido en su totalidad. Descubrieron que las ondas que observaron funcionaban si, en lugar de ser una bola sólida, el núcleo tenía bolsas de hierro líquido y "blando", semisólido cerca de su superficie.