Luiz Inácio Lula da Silva agradeció a los simpatizantes que mantienen un campamento en los alrededores de la prisión donde está detenido por corrupción. "Yo oí lo que ustedes cantaron; estoy muy agradecido por la resistencia y la presencia de ustedes en este acto de solidaridad", dijo Lula.

"Tengo certeza de que no está lejos el día en que la Justicia valdrá la pena, la hora en que quede claro que quien cometió un crimen sea sancionado y quien no lo cometió sea absuelto", agregó en el escueto manuscrito el ex presidente de Brasil.

Lula advirtió además, que continúa "desafiando a la Policía Federal de la (operación) Lava Jato, al Ministerio Público de la Lava Jato, a (el juez, Sérgio) Moro y a la segunda instancia, a probar el crimen que alegan" que él cometió.

"Continúo creyendo en la Justicia y por eso estoy tranquilo, pero indignado como todo inocente que está indignado cuando es víctima de injusticia", concluyó la carta del presidente Lula al campamento " Lula Livre", publicada en la página web oficial del ex mandatario.