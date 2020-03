Una joven argentina denunció este viernes que está "varada" en Portugal junto con sus familiares y que "nadie" le da "una respuesta concreta" desde la Embajada Argentina y las aerolíneas sobre la posibilidad de su vuelta al país, en medio de la pandemia. "Tengo tres enfermedades autoinmunes y en unos días, me quedo sin medicación. No sabemos cómo vamos a volver", aseguró la chica a cronica.com.ar.

Se trata de Agostina Otero, de 23 años, quien está con sus padres, de 53, en la ciudad portuguesa Miranda Do Douro. Ellos habían comprado pasajes para volver por Air Europa, pero la aerolínea los canceló por el brote del Covid-19 ( Orthocoronavirinae) y desde ese momento, sufren la incertidumbre de no saber cuándo volverán al país.

.

Para visibilizar esta situación, la chica publicó en las últimas horas un descargo en su perfil de Facebook para denunciar que estaban "varados", ya que "nadie" le da "una respuesta concreta" desde la Embajada o las aerolíneas. "Tengo tres enfermedades autoinmunes (Lupus, Síndrome de Raynaud y celiaquía). Necesitamos una respuesta porque, en unos días, me quedo sin medicación", contó desesperada a cronica.com.ar.

En ese sentido, explicó: "Al igual que un montón de argentinos que están en situación de vulnerabilidad por su salud, corro muchisímos riesgos de contagiarme coronavirus o de cualquier otra cosa. Tengo que tener mucho cuidado en mi vida diaria, más allá de la pandemia".

El descargo de Otero en redes sociales (Facebook).

"Dijeron que iban a hacer un endose con Aerolíneas Argentinas, con pasajes ya pagos, pero nadie nos contesta de las embajadas, deben estar saturados. Es una situación extrema para todos", afirmó Otero.

Una recomendación que le dieron es que fuera al Aeropuerto de Madrid, en España, y que permanezca ahí hasta que le endosen el pasaje, pero las fronteras están cerradas, "salvo si tenés la confirmación de un ticket aéreo", señaló. Ese no es su caso, ya que los suyos están cancelados.

.

La joven además expuso que le comunicaron desde la Embajada que la gente que volvió al país "pagó sus pasajes". "La realidad es que no estamos en una situación para comprar los pasajes de vuelta porque no hay más plata. Eso nos genera incertidumbre porque no sabemos cómo vamos a volver. Hace muchos días que estamos llamado la Cancillería, llenamos los formularios hace cinco días y aún no recibimos ninguna respuesta", indicó Otero.