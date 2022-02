El ex goleador y actual director técnico del seleccionado ucraniano, Andriy Shevchenko pidió este jueves por el cese de la invasión del gobierno ruso a su país ya que su "gente y familia están bajo ataque".



Mediante su cuenta de la red social Instagram, el ganador del Balón de Oro en 2004 y ex delantero de Milan, de Italia, realizó un pedido por la "paz" ya que la "guerra no es la respuesta".



En mensaje el fútbolista, que fue una de las primeras personas de las más populares en salir a defender su país, expresó: "En las primeras horas, Rusia inició una guerra a gran escala. Mi gente y mi familia están bajo ataque. Ucrania y su población quieren paz e integridad territorial".

.

"Por favor, les pido que apoyen a nuestro país y llamen al gobierno ruso a detener su agresión y violación de los derechos internacionales. Sólo queremos paz. La guerra no es la respuesta", finalizó el delantero que participó del Mundial 2006 con Ucrania y que entre 2016 y 2021 dirigió al seleccionado ucraniano y a fin del año pasado tuvo una breve experiencia como DT de Genoa, de Italia."¡Ucrania es mi patria! ¡Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país! ¡Hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación! ¡Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad! ¡Este es nuestro activo más importante! Hoy es un momento difícil para todos nosotros. ¡Pero debemos unirnos! ¡En unidad venceremos! Gloria a Ucrania!", escribió para concluir.