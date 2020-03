Ante la trágica situación que está viviendo España, uno de los países más afectados por el coronavirus, una médica de ese país filmó un video desgarrador luego de 10 horas de trabajo en el que ruega que la gente se quede en su casa.

“Pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias que por lo menos me dejaron un equipo para las 10 horas de turno”, sostuvo la joven al comenzar la grabación.

Luego, con una voz que se quebraba, continuó: “Hazlo por tí, por tu familia o por quien te de la gana. Pero quédate en tu casa y no salgas por favor. No aproveches que dejan sacar al perro para darle un paseo de dos kilómetros, que el perro haga pipí en la puerta de sus casas y se vuelven".

"No aproveches que se puede ir a comprar, para ir a comprar todos los días o ir a comprar varias veces al día", enfatizó. Y a su vez, remarcó: "Esto está empezando y es muy gordo lo que viene. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipo de protección”, siguió.

Finalmente, la profesional de la salud rompió en llanto y manifestó: “Salgo de trabajar después de 10 horas de turno, así, con esta cara y con lágrimas. Así que por favor, quédate en tu casa tú que puedes“.