Cuando alguien se pone en pareja, sabe que en determinado momento habrá complicaciones, malos días y una serie de problemas de todo tipo, por los que ambas personas, llegado el caso, deben estar dispuestas a resolver para que la relación siga con su marcha.

Sin embargo, un caso como el que está atravesando una pareja canadiense de influencers y tiktokers sin duda no se ve a menudo y, por ende, es una situación que no puede prevenirse fácilmente. Así y todo, parece que por ahora lo van llevando bastante bien.

Carley Gonschior y Mercedes Stewart son novias hace dos años. Ambas comparten una cuenta donde suben videos en TikTok, donde hasta hace poco tenían más de 600 mil seguidores. No obstante, ninguna de las dos debe haber calculado que iban a hacerse famosas por la historia que tiene en vilo a millones de usuarios de esa red social.

.

"Cuando después de salir por dos años descubren que sus madres se acostaron con el mismo tipo", escribieron en el video que publicaron hace algunos días y que se viralizó rápidamente. De inmediato los números se dispararon y el posteo tiene casi 9 millones de reproducciones y alrededor de 10 mil comentarios.

Pero la cosa no terminó ahí, debido a que la pareja decidió abrirle el juego a sus seguidores y preguntaron: "¿Deberíamos hacernos una prueba de ADN? ¿Si realmente somos hermanas, estaría mal seguir juntas?". En ese sentido, las opiniones de las personas no paran de caer, generando un debate con variados puntos de vista.

.

Entre las varias aristas sobre lo que dijo la gente, una parte considerable de usuarios no dejó pasar el fuerte parecido físico que le hizo pensar a muchos que eran hermanas. Otros aseguraron que hasta no tener una confirmación genética, poco se puede hacer en el medio, por lo que deberían seguir con su relación normalmente. Además, algunos señalaron que mientras no pretendan tener hijos en el futuro, no le ven otro problema a que continúen estando juntas.

La historia de Carley y Mercedes se viralizó en cuestión de horas.

Las tiktokers canadienses ya dieron a conocer que se hicieron la prueba de ADN, pero quedaron a la espera de los resultados que determinarán si efectivamente son o no hermanas. Más allá de eso, hay varias personas que desconfían de la historia y creen que podría tratarse de una broma con el fin de ganar seguidores en la popular red social.