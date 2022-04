Hay distintas historias que se viralizan y generan un gran repudio en las redes sociales. En esta oportunidad, una mujer informó que demandará a una empresa constructora por haber demolida accidentalmente la casa que le perteneció a su familia por varias generaciones. La damnificada reconoció que se quedó en la calle por este accidente y que la policía no le quiso tomar la denuncia del caso.

La protagonista de esta historia es Jennifer Pulliam. Esta mujer de Leaksville, Mississippi, en Estados Unidos, se enteró que en enero pasado una compañía constructora realizaba un trabajo cerca de su propiedad y acabó demoliendo su casa por accidente.

La mujer consideraba la vivienda como "invaluable", porque vivió en ella desde que tenía sólo 10 años. Desde ese tiempo, generó un montón de recuerdos imborrables en la casa. Es por es que reconoció que "quedó devastada y lloró por dos días", al saber de la destrucción de la misma, según explicó en una nota televisiva.

Pulliam aseguró que unos parientes suyos se enteraron que durante los primeros días del año había una empresa constructora que merodeaba la vivienda que les heredó su abuelo. Sin embargo, de un momento a otro se fueron inesperadamente de esa zona y al poco tiempo se enteraron que por un informe televisivo que la casa había sido demolida.

La mujer intentó denunciar el hecho en el Departamento de Policía local, pero no aceptaron el caso. Es más, en la comisaria, tanto los oficiales de policía y como la propia damnificada lograron ponerse en contacto con el propietario de la compañía, que no reveló su identidad.

El sujeto aceptó que fue su culpa la destrucción de la vivienda, pero se excusó diciendo que todo fue un error "sin intención". Los agentes desecharon el caso y Pulliam al enterarse de la postura del departamento policial, optó por dar a conocer su caso en las redes sociales.

“No me alegró saber que no podían arrestarlo porque no hubo una mala intención de su parte”, recalcó Jennifer en una entrevista con la televisora local WKRG, por lo que tras no obtener una respuesta satisfactoria con la policía, decidió tomar acciones legales por la vía civil.

El caso en la Justicia sigue su curso actualmente. Sin embargo, hasta la fecha el responsable de la demolición no se contactó con ella para ofrecerle disculpas ni darle mayor información sobre lo ocurrido. Además. la mujer no sabe si llegará a recibir compensación alguna por la destrucción, aunque comprende que hay cosas que no podrá recuperar dado que la casa demolida por error era “invaluable”, para ella y su familia.