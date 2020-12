El poderoso terremoto de magnitud 6,4 sacudió este martes a la ciudad de Petrinja, Croacia, a 50 kilómetros de la capital del país europeo, Zagreb. Según las autoridades locales, hay heridos y muertos, entre ellos una nena.



"Petrinja está en ruinas. Hay muertos, heridos y desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos", aseguró el alcalde Darinko Dumbovic a la emisora de Radio Croacia.

El temblor, que tuvo lugar a una profundidad de 10 km alrededor de las 11.30 GMT (8.30 de Argentina) y fue de una magnitud 6,2 según el Centro Sismológico Euromediterráneo.

El Ministerio del Interior pidió a través de su cuenta oficial en Twitter que "si pueden, salgan a la intemperie y se alejen de los edificios que están en peligro de derrumbarse".

Además, las líneas telefónicas locales se vieron afectadas por el sismo y no funcionan correctamente.

Por su parte, el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, resaltó que se dirige a Petrinja, que sufrió importantes daños a causa del "devastador terremoto". "Movilizamos todos los servicios disponibles para ayudar a las personas y limpiar las partes destruidas. Lo más importante ahora es salvar vidas humanas", manifestó.

El ejercito y rescatistas se desplegaron por toda la ciudad.

Rescatistas y el ejército fueron desplegados para buscar a posibles residentes atrapados entre escombros de los edificios dañados.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, indicó a través de Twitter que "sigue de cerca la situación en Zagreb tras el devastador terremoto". "Nuestros pensamientos están con los heridos y los trabajadores en primera línea. En estos momentos difíciles, la Unión Europea (UE) ofrece su apoyo y ayuda total a la gente de Croacia y al primer ministro", escribió.

En esta ocasión, el Servicio Sismológico de Croacia indicó que el terremoto se sintió en todo el país y adelantó que los daños materiales serán superiores a los registrados el lunes, cuando se registró un temblor de menor impacto.

Testigos citados por 'Vecernji List' aseguraron que el temblor tuvo réplica. en ciudades como Osijek, Rijeka, Split y Zadar.