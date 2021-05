El primer ministro británico Boris Johnson se casó con su novia Carrie Symonds en una ceremonia privada y desarrollada en absoluto secreto en la catedral de Westminster. Así lo afirmaron los diarios The Mail on Sunday y The Sun. La información no fue desmentida por el Gobierno.

"Me dieron una orden estricta de que no haga comentarios", respondió un vocero del Gobierno ante las consultas de la prensa sobre el presunto casamiento secreto. Por supuesto que estas respuestas fueron como un chorro directo de kerosene al fuego de los rumores.

.

La ceremonia se había postergado para el 30 de julio de 2022 debido a la pandemia del Covid 19, dado que las restricciones sanitarias hicieron que las bodas en el Reino Unido tengan una asistencia limitada de 30 personas.

El primer ministro, de 56 años, y Symonds, de 33, viven juntos en Downing Street (el Olivos británico) desde la asunción de Johnson en 2019. La pareja tiene un hijo en común, pero el jefe de Estado tiene cinco más, cuatro de ellos producto de su relación con Marina Wheeler y otro extramatrimonial con Helen Macintyre.