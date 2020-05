“Extrañamente ayer me estaba muriendo y hoy me siento, casi mágicamente, muy bien", aseveró el 8 de mayo el primer paciente de coronavirus que recibió el alta, tras un tratamiento de plasma hiperinmune. Se trata de un médico cirujano del Hospital Claudio Vicuña en San Antonio, en Valparaíso, Chile.

Tras un mes de presentar los primeros síntomas de Covid-19, Andrés Meza (41) ya se encuentra en su casa, junto a su familia. El doctor, que se desempeña en la Unidad de Urgencia Respiratoria, pasó más de dos semanas internado, conectado a un ventilador mecánico.

“El 17 de abril me tocó atender a una colega del hospital", contó el profesional, a la vez que agregó: "tuve un contacto bastante estrecho con ella a menos de un metro. Ella, producto de su enfermedad (aún sin saber que la tenía), tosió en varias oportunidades mientras conversábamos. Lo más probable es que ese fue el momento en el que me infecté”.

El médico detalló que el 21 de abril fue a urgencia, con 38.6 grados de fiebre. “Me tomaron el PCR y me dieron licencia de tres días y control en caso de persistir con molestias”. Pero el 23 de abril la fiebre continuó y se sumó dificultad para respirar.

. Andrés Meza, el médico cirujano del Hospital Claudio Vicuña.

"Me rescataron desde mi domicilio con ambulancia y me llevaron a una urgencia respiratoria", comentó y luego añadió: "me tomaron exámenes de sangre y un escáner de tórax, donde se ve la peor complicación que puede dar el coronavirus: una neumonía multilobar bilateral".

Después, lo llevaron a Santiago de Chile, donde según él todo comenzó a empeorar. "Quedé hospitalizado con soporte de oxígeno y evolucioné negativamente", mencionó. Fue en ese momento, el 26 de abril, que con el apoyo de Fundación Arturo López Pérez, y la gestión del Jefe de Hematología de FALP, Raimundo Gazitúa, se realizó la transfusión de plasma hiperinmune.

“Esa noche la pasé muy mal, logré dormir recién a las siete de la mañana", confesó. Pero todo cambió de un día para otro. "El 26 estaba en pésimas condiciones, muriéndome, y el 27 (de abril) tenía la certeza que iba a vivir. El uso del plasma fue crucial, junto a los cuidados de la clínica”, relató agradecido.

De un día para el otro, todo cambió.

El individuo fue dado de alta el 8 de mayo. “Ahora estoy en mi casa, recuperado y con todas las ganas de seguir luchando contra el coronavirus, contra esta pandemia en mi lugar de trabajo en el Hospital de San Antonio”, concluyó.

Uso del plasma para el coronavirus

Meza explicó cómo es el proceso clínico del plasma: “A un paciente que se recuperó de coronavirus, le sacan una muestra de sangre, de esa muestra, sacan elementos como los glóbulos rojos y dejan los anticuerpos presentes en esa sangre, que son los anticuerpos que desarrolló durante su enfermedad para combatir el virus".

Y continuó: "Entonces le pasan ese plasma que tiene los anticuerpos, a un paciente que todavía no tiene anticuerpos. Un paciente que sanó, le presta los anticuerpos contra el coronavirus a un paciente que está enfermo”.