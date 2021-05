El haka es una danza tradicional del pueblo maorí de Nueva Zelanda. Se trata de un ritual conocido en todo el mundo gracias a los All Blacks, la selección de rugby de ese país, que lo realiza antes de cada partido que disputa.

Sin embargo, su práctica llegó a los titulares el pasado miércoles por una insólita escena que se vivió en el Parlamento del país de oceanía.

El diputado Rawiri Waititi, que representa al pueblo autóctono maorí, fue expulsado de la sesión del congreso por bailar un haka en protesta contra la "propaganda y retórica racista" hacia los pueblos originarios del país.

Los legisladores estaban debatiendo los planes del Gobierno de crear una nueva Autoridad Sanitaria Maorí en el marco de importantes cambios en el sistema de salud nacional, cuando algunos diputados conservadores tacharon el plan de separatista, a lo que Waititi reaccionó afirmando que esos argumentos respondían a una retórica racista.

El diputado sostuvo que se veía obligado a escuchar un "bombardeo constante de insultos" dirigidos hacia los tangata whenua (expresión maorí para referirse a los dueños tradicionales de la tierra) y sostuvo que si ese tipo de actitud era aceptada, entonces la Cámara podía considerarse "en descrédito".

El presidente del Parlamento, Trevor Mallard, llamó al orden a Waititi y le pidió que se sentara. Pero el legislador desobedeció y comenzó a realizar un Haka en el medio del recinto.

"Orden. Ahora el miembro abandonará la Cámara", dijo Mallard dirigiéndose a Waititi, quien se retiró acompañado por su par Debbie Ngarewa-Packer.

Tras su expulsión, Waititi dijo que “no es correcto que el presidente de la Cámara no tenga el coraje de detener el racismo en la Cámara y no es correcto que lo soportemos”, según Radio New Zealand.

No es la primera vez que Waititi se enfrenta a Mallard. En febrero, ganó una batalla contra el uso de la corbata en el Parlamento, poniendo fin a un antiguo código de vestimenta que obligaba a los diputados hombres a llevar lo que definió como un "nudo corredizo colonial".

Unos 850.000 de los 5 millones de habitantes de Nueva Zelanda son maories, aunque una gran parte de la población vive en situación de pobreza o sufren de inseguridad financiera, además de afrontar problemas sociales.

