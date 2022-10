En el gimnasio, las personas tienen una rutina en particular que tratan de cumplir, pero hay ocasiones donde deben esperan su turno porque hay otras personas que están en la misma situación. No obstante, no todos reaccionan del mismo modo. En este caso, dos mujeres discutieron en un gimnasio por el uso de un aparato de ejercicio y acabaron a las piñas.

El hecho fue compartido por el usuario de Twitter @tisan_x. El mismo sucedió en los últimos días en un gimnasio, del cual se desconoce su ubicación. A ese establecimiento asisten estas dos mujeres que protagonizaron una inesperada pelea.

En el clip, que fue captado por la cámara de seguridad del lugar, se puede ver a tres mujeres. Hay una de ellas que está usando el aparato, mientras una chica de remera negra y short rosa espera su turno cerca suyo. Además, hay otra chica de remera verde que también está a la espera de ese aparato.

Una vez que la joven que termina de usar la máquina, la mujer que estaba más cerca se dispone a usarla, pero en ese momento aparece la otra muchacha y le impide usar el aparato de ejercicio, donde a entender que era su turno de usarlo.

Ante esta situación, la chica de rosa empujó a la joven remera verde e inmediatamente se desata una pelea, donde se golpean y se agarran de los pelos entre las demás máquinas. En ese momento, acercaron dos jóvenes para intentar separarlas y dar por finalizadas esta pelea.

El hecho se viralizó en las redes sociales y generó un debate entre los usuarios donde habían algunos le daban la razón a la joven de rosa. En tanto, hubo quienes señalaron que la primera actuó mal al querer sacarle el turno a la chica de remera verde.

En ese sentido, un usuario llamado Arnold Solano (@ArnoldSolano10), publicó un video sobre este suceso, el cual es más largo al principal y se puede apreciar cómo fue principio de esta historia que se viralizó. “Suban todo el video para que sepan el contexto. Las dos tuvieron la culpa”, señaló Solano en el tuit.

Pero suban todo el video para que sepan el contexto jaja , las 2 tuvieron la culpa una por altanera y la otra por desmadrosa JAJAJAJA pic.twitter.com/5rHymFenwe — Solano �� (@ArnoldSolano10) October 4, 2022

La segunda grabación muestra que la joven de verde estaba usando el aparato previamente, pero decidió tomarse una pausa y fue cuando la primera mujer usó la máquina. Luego de eso la joven quiso retomar su rutina de ejercicios, pero la mujer de rosa se le adelantó dado que nunca se enteró que no era su turno y lanzó el primer golpe.

Por último, vale destacar que producto de la pelea la mujer de short rosa se llevó la peor parte al sufrir un corte en la zona del codo y el tobillo después de que rompiera un vidrio durante la pelea dentro de las instalaciones.