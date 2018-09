El actor colombiano Fabio Restrepo, que integró el elenco de la afamada serie televisiva "Sin tetas no hay paraíso", entre otras, denunció en un video que desconocidos dispararon dos veces contra su hijo al confundirlo, presuntamente, con un chofer de Uber.



El hecho ocurrió en el barrio El Poblado, en la ciudad colombiana de Medellín, aunque no se informa la fecha del suceso, señala RT.



En el video que se viralizó en las redes sociales, Restrepo muestra el auto en el que viajaba su hijo y una mujer cuando fueron atacados a tiros.



El actor, que señaló los dos agujeros de bala en el vehículo, aclaró que la mujer que viajaba con su hijo era su sobrina, a la que habrían confundido con una pasajera.



"Era una sobrina, y así fuera una pasajera, no tenía por qué disparar", destacó Restrepo, sin explicar por qué, en su opinión, el caso está relacionado con un ataque anti Uber.





#MEDELLÍN. Actor Fabio Restrepo denunció por Redes Sociales que su hijo fue atacado a tiros por desconocidos que al parecer lo confundieron con un vehículo de Uber. El joven, que también es actor, iba con una familiar por el sector de El Poblado cuando se originó el ataque. pic.twitter.com/kMGRBAG8oJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) 25 de septiembre de 2018



Según el artista, su hijo también es actor "y cuando no está trabajando de actor es barbero (peluquero) no tiene tiempo para ser Uber".



Y cerró: "Así fuera Uber, usted no tiene por qué dispararle a la gente así". En la zona hay cámaras de seguridad que ayudarán a clarificar el hecho.