Una jornada conmovedora vivió el mundo del gaming a partir del video titulado “Hasta luego, nerds”, en el que un conocido youtuber del juego Minecraft se despidió de su comunidad antes de morir, a los 23 años.

Se trata de Technoblade, un youtuber con más de 10 millones de seguidores que saltó a la fama jugando videojuegos y transmitiéndolos en vivo. El año pasado le había revelado a sus fans que le habían diagnosticado cáncer.

“Gracias a todos por apoyar mi contenido a lo largo de los años. Si tuviera otras cien vidas, creo que elegiría volver a ser Technoblade cada vez. Esos fueron los años más felices de mi vida”, continuó en el video, en el que habló su padre.

Este joven, de tan solo 23 años, era una estrella en el mundo del gaming luego de ganar torneos de Minecraft. Esto lo llevó a formar una gran comunidad que lo acompañaba mientras jugaba de manera online.

Este año, en un video que compartió, explicó que encabezaba la recaudación de fondos para encarar los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y una operación que le permitirían salvar una extremidad después de desarrollar un doloroso tumor en su brazo derecho.

Ya este viernes, se dio a conocer su fallecimiento y la repercusión en las redes fue muy grande. Tanto sus fans como sus colegas compartieron sentidos mensajes y recuerdos sobre él para homenajearlo.

Así fueron los mensajes de despedida para Technoblade

El reconocido youtuber y streamer estadounidense Jschlatt fue uno de los primeros en recordarlo. “Nunca olvidaré el día que conocí a Technoblade. Salí temprano del trabajo para jugar en un torneo de Minecraft con él. Apenas sabía jugar... y el tipo aún así ganó. Descansa en paz, grandote. Siempre serás una leyenda”, sostuvo.

Que en paz descanse el mejor jugador de minecraft de la historia.

“Descansa en paz, Technoblade. Siempre me trató con pura amabilidad y nunca me excluyó de nada. ¡No podría haber sido una persona más amable! Gracias por todo lo que has hecho por esta comunidad, nunca será lo mismo sin ti”, twitteó la youtuber Capitán Puffy, también conocida como Cara.

El ingles Tommy Innit, también parte de la comunidad, afirmó: “Technoblade es una leyenda. De ser un gran fan a uno de sus amigos reales, no puedo describir lo agradecido que estoy de haberle conocido. Solo sé que está elaborando estrategias en el cielo sobre cómo vencer a Dios...”.

Finalmente, el padre de Technoblade fue quien agradeció a los fan en el video de despedida y señaló: “Significasteis mucho para él”. Además, explicó que una parte de las ganancias de los pedidos on line de la mercancía de su difunto hijo ahora se destinaría a obras de caridad.