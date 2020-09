A 36 días de las elecciones en las que se juega su reelección, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "noticia falsa" a la filtración de su declaración impositiva de períodos anteriores a asumir el Gobierno, en 2016, año en el que según el documento el millonario empresario habría pagado solo 750 dólares en impuestos federales.



"Los medios de las noticias falsas, igual que antes de las elecciones de 2016, están sacando el tema de mis impuestos y toda clase de tonterías a partir de información obtenida ilegalmente y con mala intención. Pagué muchos millones de dólares en impuestos, pero tuve el derecho, como cualquier otro, a depreciación y créditos impositivos", se defendió Trump en Twitter.

El descargo de Donald Trump en Twitter.



El mandatario calificó su declaración impositiva como "impresionante" y destacó: "¡Soy el único presidente que públicamente renunció a su salario presidencial, de más de 400.000 dólares anuales!"

Otro de los tuits donde el presidente yanqui habla de su salario.

Este domingo, el diario The New York Times publicó que Trump apenas pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016, año en que ganó las elecciones presidenciales, y que "no pagó ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, en gran parte porque informó más pérdidas que ganancias".



El diario, que no posee una imagen positiva entre los simpatizantes de Trump o los votantes identificados como conservadores, aseguró que "obtuvo información fiscal durante más de 20 años sobre Trump y los cientos de empresas que componen su grupo, incluida información detallada sobre sus primeros dos años en el cargo".



Prometió publicar más información en los próximos días.



A diferencia de todos sus antecesores desde la década de los 70, Trump, que hizo de su fortuna un argumento de campaña y cuyo grupo familiar no cotiza en bolsa, se niega a publicar sus declaraciones de impuestos y tiene abierta una batalla legal para evitar que se divulguen desde que asumió la Presidencia.

La filtración de las declaraciones impositivas de Trump en la prensa no solo ratifican la figura de empresario poco transparente que tienen sus opositores, sino que además desafiarían la imagen de millonario exitoso que el mandatario ha construido con mucho celo y que continúa utilizando para garantizarse otros cuatro años en la Casa Blanca.



"Sus finanzas están bajo presión, con pérdidas operacionales y cientos de millones de dólares en deudas que deben pagarse y por las cuales él es el garante personal", escribió The New York Times, tras afirmar que varios años Trump presentó más pérdidas que ganancias.



En un intento por defender a su padre, Donald Trump Jr, su hijo mayor y el encargado de sus negocios desde 2016, aseguró que The New York Times "no sabe" cómo leer una declaración impositiva.



"Es ridículo, mi padre pagó decenas de millones en impuestos", sostuvo, y destacó que la noticia del influyente medio se centró solo en impuestos federales, mientras que el entonces empresario sí pago muchos impuestos locales, según una entrevista con el canal Fox News.

Como era previsible, la filtración de The New York Times se convirtió de inmediato en uno de los temas centrales de la campaña presidencial y un potencial tema para el primer debate televisado, programado para mañana a la noche.



La campaña opositora de Joe Biden respondió con un spot: "Los maestros pagan 7.239 dólares, los bomberos pagan 5.283 dólares, las enfermeras pagan 10.216 dólares...Donald Trump pagó 750."



En tono más irónico, Biden difundió por sus redes sociales una página web que permite calcular cuánto más pagó cada uno en impuestos en 2016, en comparación con el presidente.