Tras la dura derrota electora sufrida en los comicios "yanquis" durante el noviembre último, el ex presidente Donald Trump volvió a tener una aparición mediática y disparó contre el partido demócrata.

Trump reapareció este domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que se celebra en Orlando, en el estado de Florida. El polémico ex mandatario, que no intervenía en público desde su salida de la Casa Blanca, no sólo se mostró como líder de los republicanos, negando que vaya a crear otro partido, sino que también dejó entrever su regreso.

"Quizá decida derrotarlos (a los demócratas) por tercera vez. Quién sabe", manifestó, considerando que derrotó a Joe Biden, pese a que los datos lo desmienten y de hecho, es su rival quien ocupa ahora el despacho oval.

"No importa cuánto el establishment de Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca", ahondó el líder político.

Donald Trump insiste en que hubo fraude electoral

El ex presidente continúa afirmando en que hubo fraude en las últimas elecciones presidenciales: "Si hubiéramos tenido unas elecciones justas, habría otro resultado". “Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna”, despotricó Trump.

Por otra parte, desestimó la posibilidad de crear un nuevo partido político: “No vamos a empezar un nuevo partido, tenemos el Partido Republicano”, subrayó, y recomendó que los republicanos están “unidos como nunca” para afrontar las próximas elecciones.