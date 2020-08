Joe Biden fue nominado oficialmente candidato presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos, con el apoyo de líderes veteranos y de la nueva generación de la agrupación y de miles de delegados en una inédita convención virtual marcada por el coronavirus que coloca al ex vicepresidente en carrera para desafiar al republicano Donald Trump en noviembre.



En lugar de hacerlo en un centro de convenciones de Milwakee, como estaba previsto, delegados de 57 estados y territorios del país anunciaron anoche sus votos de manera telemática, con mensajes en vivo o grabados, a lo largo de media hora, en medio de una pandemia que provocó profundos cambios en el la forma de vida del país y en la campaña electoral.



El veterano senador demócrata, de 77 años, celebró su nominación junto a su mujer desde hace más de 40 años, Jill Biden, y sus nietos en la biblioteca de una escuela del estado de Delaware.

"Gracias, muchas gracias desde el fondo de mi corazón", dijo Biden, quien agregó: "Nos vemos el jueves, gracias, gracias", informó la agencia de noticias EFE.Esta previsto que el próximo juevespara las elecciones del 3 de noviembre, que disputará contra Trump con la senadoracomo compañera de fórmula.Como era de esperar,

Entre los representantes de Vermont, apareció Sanders, con mascarilla, aunque no pronunció ningún mensaje. Se esperaba que Biden fuera confirmado como candidato demócrata a la Presidencia, ya queBiden aprovechó la segunda noche de la convención demócrata paradentro de Estados Unidos y en las relaciones exteriores del país.

El ex presidente demócratasy el ex secretario de Estado, así como el ex secretario de Estado republicano, enfatizaron en sus discursos todos la capacidad de liderazgo de Biden, quien fue vicepresidente dey quien desde hace décadas tenía un ojo puesto en la Presidencia.Incluso el ex presidente, de 95 años, hizo una breve aparición para respaldar a Biden.