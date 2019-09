El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó su primer tuit en español este último miércoles, en un mensaje referido a su política migratoria luego de agradecer al gobierno de México por su colaboración.

El mensaje está integrado por una fotografía de su rostro con el muro en la frontera sur de fondo, y palabras en español, sobre un recuadro rojo. Se puede leer que arriba dice "No Más" en mayúscula. Y debajo escribió: "No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos".

Tuit de Donald Trump.

En un comunicado un portavoz de la Casa Blanca, dijo que Trump agradeció este miércoles a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, por los "esfuerzos sin precedentes" que realizó para ayudar a frenar la oleada migratoria en la frontera común.

Los dos mandatarios también expresaron su "deseo compartido" que el Congreso de EE.UU. apruebe de forma rápida el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. En ese sentido "se comprometieron a seguir trabajando juntos en esos y otros asuntos bilaterales".