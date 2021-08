Un desesperante momento ocurrió en Houston, Texas, en Estados Unidos, cuando dos nenes debieron tomar el volante de la camioneta en la que conducía su padre, luego de que el mayor de edad recibiera varios balazos en su cabeza y se desplomara adelante de sus hijos. El hecho ocurrió este viernes por la noche cuando el hombre llevaba a sus hijos por el este de Houston.

Según el teniente Willkens del Departamento de Policía de Houston, un hombre que hasta el momento no fue identificado se dirigía hacia el este por la autopista I-10, cuando dos niños de 7 y 10 años, respectivamente, escucharon lo que inicialmente pensaron que era una piedra que había golpeado el parabrisas y luego, vieron como su padre se desplomó delante de ellos.

La policía todavía busca al que disparó el arma homicida.

Los dos chicos agarraron el volante y manejaron el auto fuera de la autopista hacia la banquina de la zona de East Freeway Service Rd y Holland St. Más tarde, los chicos corrieron y recibieron ayuda de un cliente que salía de un restaurante llamado Chilis, además de la contención de oficiales cercanos. Por otro lado, el personal de seguridad de un cine cercano también corrió en auxilio de los niños.

De milagro, los chicos resultaron ilesos, pero el padre falleció en el lugar a causa de una bala perdida, que impactó en él, tras un tiroteo que había en la zona.

"No sabemos si fue un episodio de 'ira en la carretera' o si fue alguien que realmente estaba tratando de atrapar a estas personas", dijo el teniente de policía R. Willkens. "Entonces, haremos oraciones por su familia. Los niños están a salvo en este momento", dijo al medio ABC.

Hasta el momento, no está claro qué causó el tiroteo, por lo que el teniente Willkens dijo que no tienen una descripción del tirador y no están seguros de si fue un incidente relacionado con un asalto. Mientras tanto, el equipo de homicidios de Houston se hizo cargo de la investigación y busca intensamente al sujeto que disparó contra la camioneta estilo SUV.

