La familia de Germán Mauricio Ruiz García, el joven de 15 años asesinado durante un asalto en una tienda de conveniencia el último domingo en una ciudad mexicana de Tolima, está consternada.

Con música de mariachis, el adolescente fue despedido el último martes por la tarde rodeado de sus más allegados.

"No se vale, me quitaron a mi niño y eso nadie me lo va a pagar", repetía Rosa Elía, madre de la víctima mortal.

Indignados por la acción del asesino de apretar el gatillo cuando el pibe no se resistió, la familia suplicó que se haga justicia.

"Donde quiera que estés, ten un poquito de compasión, tu viste cómo lo mataste,te regresaste nada más a dispararle. Entrégate para que puedas vivir tranquilo. Créeme que harías un acto de amor", dijo entre lágrimas, Julieta Garibay, tía del menor.

Garibay también se mostró indignada con las críticas que recibió en las redes sociales por tener a un menor de edad trabajando.

"¿Ustedes saben la vida que tenía ese niño para que estén hablando? La realidad no la saben, no hay que opinar a lo tonto?", comentó.

La tienda que atendía Germán, está ubicada a dos cuadras de su casa, en el libramiento Tapeixtles, en Manzanillo, Colima.