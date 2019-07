Un hombre de nacionalidad polaca se fracturó la columna vertebral luego de que la cuerda que lo agarraba durante la práctica de bungee jumping se cortara y su cuerpo volara por los aires, antes de aterrizar a toda velocidad.

El sujeto se arrojó desde una plataforma colocada a unos 50 metros de altura en un parque de Gdynia, Polonia. El hombre de 39 años, residente de aquella zona, fue al lugar el domingo 21 de junio para lanzarse con una soga, pero nunca imaginó que la experiencia por poco le costaría la vida.

Al principio del salto todo parecía estar bien, pero cuando la cuerda debía tensarse y sujetar al hombre, las correas que lo sostenían de los tobillos se desprendieron provocando que el sujeto se precipitara al vacío sin freno y a toda velocidad.

A pesar de que el hombre aterrizó en un colchón de seguridad, la caída fue tan fuerte que no alcanzó a salir ileso. Los auxiliares de la atracción y un grupo de paramédicos lo asistieron, antes de que fuera trasladado a un hospital de la zona.



De acuerdo con periódicos locales, los médicos que lo atendieron confirmaron que tenía un par de vértebras rotas y algunas lesiones internas. Sin embargo, pese a que la columna vertebral resultó dañada, no fue el mismo caso para la médula espinal.



LEE TAMBIÉN: Efecto dominó! 700 ciclistas caen en plena montaña por culpa de dos corredores



El hombre aún puede ejecutar ciertos movimientos y es probable que tras recuperarse pueda volver a caminar, según lo informado por el medio Trojmiasto. Actualmente la víctima continúa en recuperación y lleva un collar ortopédico.



La atracción es administrada por Bungeeclub y confirmaron que en 19 años no habían tenido un accidente como el que vivieron el domingo.



"Al ser nosotros la única empresa que organiza Bungee Jumping en Polonia, utilizamos siempre un colchón especial -skokochron pillows-para evitar accidentes mayores. En esta lamentable situación fue la única seguridad efectiva. Aclaramos que estamos trabajando en coordinación con la policía", explicó la empresa en un comunicado.



Las autoridades informaron que la cuerda principal tenía un agujero, pero aún no están seguros si esa fue la primera causa del accidente. También detallaron que la víctima estaba bajo los influjos del alcohol a la hora de realizar el salto.