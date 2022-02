La semana pasada, Stu y su equipo en Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 en Queensland, Australia, respondieron a una llamada de una escuela local cuando una serpiente apareció encima del escritorio del profesor en un salón de clases.

La serpiente llegó al aula de clases inesperadamente. Por suerte, gran parte de los chicos estudiantes no estaban adentro del salón. Los alumnos se encontraban en un descanso aunque algunos todavía estaban dentro del curso junto a la maestra detallando algunos temas de clase.

Según Daily Mail Australia, Stu dijo: "los estudiantes estaban en un descanso cuando llegué. Pero un maestro y algunas personas todavía estaban allí trabajando."

"Debe haber salido de alguna parte y decidió subirse al escritorio. Le gustaba el fregadero", agregó la docente. Luego de quedar sorprendidos ante la llegada de la pitón, los estudiantes sacaron algunas fotos ya que no es común que eso suceda en un salón de clases.

Después, Stu la agarró del cuerpo con las manos y la metió en su bolso para poder llevarla a un lugar seguro para ella. Al salir del lugar, la dejó en un área de selva tropical para liberarla y que pueda quedar en su hábitat.

Esta no fue la primera vez que Stu y su equipo se enfrentan a pitones en las escuelas. Ya sucedió en otra oportunidad, y también han tenido llamadas a hogares de ancianos.

"Recibimos muchas llamadas en escuelas y hogares de ancianos solo porque normalmente ocupan grandes áreas", contó Stu.

¿Cuáles son las características de una pitón?

La serpiente pitón no es venenosa. No suele escucharse de mordeduras ocasionadas por esta especie en las personas. A pesar de que no son de riesgo, se aconseja tener precaución ya que las mismas pueden llegar a atacar al sentirse amenazadas o en peligro por algo o alguien.

En el mundo existen al menos 40 especies de pitón. Esas son: Antaresia, Aspidites, botchrochilus,liasis, malayopython, Morelia, python y por último simalia.

Esta es una serpiente pitón.

En cuanto a sus características, se dice que cuando son adultas pueden llegar a medir de 1 a 8 metros de longitud total. Esta especie puede vivir más de 20 años estando en cautiverio, en libertad podría durar mucho menos. Este animal se encuentra comúnmente en Australia continental.

A pesar del inmenso tamaño que muestran, son de muy poco peso. Solo llegan a alcanzar los 100 kilogramos, por esa razón pueden habitar en ramas de árboles, troncos huecos o alguna madriguera abandonada.

