Rosa, la mujer que fue coprotagonista de una de las imágenes más emocionantes que ha dejado la pandemia de coronavirus en Italia, falleció este jueves víctima de otra enfermedad. La foto del abrazo intenso de Rosa y Giorgio, una pareja de ancianos hospitalizada por el coronavirus, volvió a circular tras la muerte de la mujer.

Giorgio y Rosa Franzini estaban casados desde hacía 52 años. Él tenía 77; ella, 74. Cuando Rosa se enfermó, él nunca la dejó sola. Gracias a la ayuda del personal médico del hospital de Cremona, los dos pudieron reunirse e intercambiar un largo abrazo, que fue inmortalizado por los propios médicos. "Esa foto fue un regalo para mamá y papá", dijeron sus hijos.

Giorgio había sido hospitalizado a mediados de marzo debido a una neumonía causada por el Covid-19. Pocos días después, Rosa fue ingresada al mismo hospital, pero en otra sala. Cuando la salud de Rosa mejoró, dos médicas decidieron darles una sorpresa a ambos. Con una excusa los llevaron a la misma habitación, donde pudieron reunirse después de varias semanas.

"Cuando papá ingresó al hospital por esa grave neumonía, su preocupación no era estar allí, sino haber dejado sola a su esposa", dijo Edoardo, hijo del matrimonio. "No queríamos decirle que también habían hospitalizado a su mujer, para no preocuparlo. Pero luego lo entendió, y en ese momento comenzaron a pasar horas y horas hablando por teléfono de una habitación a otra", agregó el hijo.

Así que para el hombre la alegría y la sorpresa fueron dobles cuando la mujer apareció en su habitación del hospital. El abrazo que se dieron después esa larga separación forzada conmovió al país. Ambos superaron la enfermedad. Cuando regresaron a casa, en el pequeño pueblo de Levata di Grontardo, en la provincia de Cremona, sus hijos y nietos organizaron una fiesta.

Pero en los últimos días Rosa había sido internada otra vez, por otra enfermedad. Giorgio seguía esperándola y todas las noches preguntaba por ella. Este jueves recibió la dura noticia.