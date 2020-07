La compañía biotecnológica estadounidense Moderna inició este lunes la tercera fase de ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus (orthocoronavirinae).

Durante las primeras dos etapas de la investigación, hubo entre 8 y 45 personas, pero ahora el número de participantes va a aumentar hasta 30.000, a los cuales se les administratán las dosis de 100 microgramos.

El principal objetivo de esta etapa es la prevención del transcurso sintomático del covid-19, mientras que los objetivos secundarios serán prevenir el transcurso severo de la enfermedad que requiere de hospitalización y también prevenir la infección con el SARS-CoV-2.

La Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico hizo público su compromiso de invertir unos 472 millones de dólares, prácticamente duplicando su subvención previa de 483 millones en total en los períodos anteriores.

Según se supo, si todo sale según lo esperado y recibe las autortizaciones correspondientes, la compañía comenzaría con la producción de esta vacuna recién a partir 2021, con una capacidad de suministrar unas 500 millones de dosis por año, con la posibilidad de llevar ese número a 1.000 millones según la necesidad epidemiológica de cada región.

.

Así funciona la vacuna de Módena

La denominada mRNA-1273, representa el ARN del virus, que aunque sea creado de manera artificial y ligeramente modificado sigue siendo el material genético del patógeno en estado puro, en lugar de una solución del virus debilitado o sus proteínas.

Al llegar a la célula, el ARN encapsulado empieza a producir la proteína S del virus (Spike, en inglés, o 'pincho'). Las proteínas fabricadas, a su vez, provocan una respuesta inmune que genera células específicas que luchan contra los portadores de estas proteínas y se producen anticuerpos que luego deberían funcionar contra el virus original.

Como se trata de un proceso completamente nuevo, todavía no se sabe con claridad como va a reaccionar cada organismo, ya que podría tener varios efectos secundarios y ese es el principal motivo por el cual grandes compañía no invierten, especialmente porque no fue aprobada todavía para el uso en seres humanos.

.

La vacuna de Moderna, por su parte, generó la capacidad de neutralizar el virus en la mitad de los participantes en la primera fase de ensayos clínicos, mientras que durante la fase 2 todos los vacunados presentaron la capacidad de neutralizar más del 80 % del virus en el plasma de la sangre.

Algunos de los problemas que podrían tener aquellos que la prueben: fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la inyección.

Lo que todavía no convence

Aparecen indicios de que algunos infectados logran combatir la enfermedad únicamente con la respuesta de sus células T mientras que los anticuerpos, por razones desconocidas, no se detectan en su sangre, y el papel de este tipo de respuesta inmune, requiere de una profunda investigación.

Los científicos determinaron que la concentración de anticuerpos de covid-19, disminuye con el paso del tiempo y no se sabe se este hecho en particular puede influir o no en la resistencia del organismo.

.

Una luz de esperanza: Ya son 23 las vacunas que se prueban en personas



El último 12 de enero el mundo se enteraba que 41 personas estaba infectadas en la ciudad china de Wuhan por una enfermedad desconocidas, el coronavirus.

Según maniufestó el registro de la Organización Mundial de la Salud, tan sólo 180 días después, ya son 163 las vacunas experimentales y 23 las que se están probando en personas a lo largo del planeta.